Eine Stimme wie ein Wiesel: Blizzard frotzelt über Streamerin

Streamerin Voxy ist auf Twitch besonders aufgrund ihres Hearthstone-Contents bekannt. In einem ihrer letztens Streams ist ihr allerdings etwas herausgerutscht, das Blizzard sofort zum Anlass genommen hat, ein wenig Spaß mit der Influencerin zu treiben.

Das richtige Geräusch zur richtigen Zeit

Als Voxy gerade den Solo-Modus des Online-Kartenspiels Hearthstone gespielt hat, kam ihr auf einmal eine Karte unter die Augen, auf der das so genannte „Wühlerwiesel“ zu sehen war. Dieses wird mit einem Filzhut und einer Zigarre im Mund darstellt.

Voxy fand dieses Bild offenbar so lustig, dass sie sich kaum mehr eingekriegt hat. Ihr Lachen hat die Community dabei sehr stark an die Laute erinnert, die das besagte Wühlerwiesel macht, sobald dessen Karte aufgedeckt wird. Die Streamerin selbst empfand das zwar keineswegs so, doch ihre Zuschauer waren sich absolut einig.

Hier könnt ihr es selbst einmal hören und bewerten:

Blizzard nutzt Gelegenheit für einen Spaß

Es scheint, als gäbe es in den Rängen von Blizzard einen oder mehrere Mitarbeiter, die die Streams von Voxy ebenfalls verfolgen, denn es dauerte nicht lange, bis die Streamerin zwei Pakete des Spiele-Unternehmens erhielt. Das erste beinhaltete einen Fedora-Hut, welcher dem des Wühlerwiesels sehr ähnelt. Im zweiten findet Voxy zudem noch eine Tasse mit dem Motiv der besagten Figur.

Ein weiteres Video mit dem Unboxing seht ihr hier:

Zudem fügte Blizzard noch eine Nachricht hinzu, in der sie Voxy geschrieben haben, dass sie sehr laut über ihre Interpretation des Wühlerwiesels gelacht haben. Außerdem wünscht ihr Blizzard viel Spaß mit den kleinen Erinnerungsstücken an ihr wahres Selbst und sie würden sich bald wieder im Spiel beim Dalaran Heist, sprich: dem Solo-Modus von Hearthstone, sehen.

Eine nette Geste von Blizzard, wenn man bedenkt, dass sich das Unternehmen zur Zeit nicht mit allzu viel Ruhm bekleckert. Ihr dürft gespannt sein, ob Voxy zukünftig häufiger als Wühlerwiesel vor der Cam zu sehen sein wird und ob ihr einprägsames Lachen dabei noch das eine oder andere Mal erschallen wird.

