Einen der besten Balkonkraftwerk-Speicher könnt ihr aktuell sehr günstig kaufen

Zendure SolarFlow gehört zu den besten Lösungen, wenn es um Balkonkraftwerk-Speicher geht. Ihr könnt mehrere Akkus zusammenstecken und über Shelly sogar eine echte Nulleinspeisung realisieren. Mit dem AB2000 ist ein doppelt so großer Akku erschienen, der auch noch eine besondere Zusatzfunktion besitzt. Damit ist der Einsatz im Winter kein Problem mehr. Aktuell bekommt ihr das Modell viel günstiger.

Zendure SolarFlow mit AB2000-Speicher

Originalartikel:

Bereits vor einiger Zeit hat Zendure angekündigt, dass mit dem AB2000 ein neuer Akku für das Balkonkraftwerk-System eingeführt wird, welches mit der doppelten Kapazität ausgestattet ist. Da weiterhin vier Akkus zusammengesteckt werden können, wird die maximale Kapazität so auf 7.680 Wh verdoppelt. Jetzt hat Zendure nicht nur den Preis verraten, sondern auch noch eine besondere Zusatzfunktion, den der AB2000-Akku besitzt, die ihr beim AB1000-Akku aber nicht bekommt.

Der neue AB2000-Akku besitzt nämlich eine Heizfunktion. Zendure hat im Gehäuse des neuen Energiespeichers also nicht nur die Kapazität verdoppelt, sondern auch eine Heizfolie eingebaut, die den Akku bei bis zu -20 Grad auf 8 Grad aufheizt und so vor Schäden schützt. Die erste Energie geht in die Heizung, bevor überhaupt mit dem Beladen des Akkus begonnen wird. Dadurch müsst ihr euren Balkonkraftwerk-Akku bei frostigen Temperaturen nicht mehr in die Wohnung stellen.

Ab dem 10. November 2023 könnt ihr den neuen AB2000-Akku mit PV-Hub und Wechselrichter zum Vorzugspreis von 1.260 Euro kaufen (bei Zendure anschauen). Ist euch das zu viel Geld, könnt ihr auch das Set mit AB1000-Akku für aktuell nur noch 840 Euro kaufen (bei Zendure anschauen). In meinem Test von SolarFlow hat sich aber gezeigt, dass etwa 2 kWh als Akku-Speicher eigentlich das Minimum sind, wenn ihr zwei Solarzellen mit etwa 800 Watt an Leistung besitzt.

So funktioniert Zendure SolarFlow:

Zendure SolarFlow mit Shelly kompatibel

Zendure hat SolarFlow in den letzten Wochen und Monaten immer wieder stark verbessert. Sowohl an der Software als auch an der Hardware wurde viel gearbeitet. So sind mittlerweile auch smarte Steckdosen kompatibel. Zudem könnt ihr das System mit Shelly Pro 3EM (bei Amazon anschauen) an euren Stromzähler anschließen und so eine echte Nulleinspeisung realisieren. Damit wird das Balkonkraftwerk mit dem Speicher noch viel nützlicher und arbeitet komplett automatisch auf Basis der Energie, die ihr wirklich verbraucht.

