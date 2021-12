Das Angebot an Spielen, die im Xbox Game Pass enthalten sind, wechselt von Monat zu Monat. Im Dezember hat sich Microsoft einen echten Steam-Dauerbrenner für sein Spiele-Abo unter den Nagel gerissen: Stardew Valley. Das bekannte Indie-Game gehört zu den beliebtesten Spielen der Plattform – und kann ab sofort von allen Abonnenten kostenlos gespielt werden.

Stardew Valley: Indie-Wunder jetzt Teil des Xbox Game Pass

Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, erhält Zugriff auf über 100 Spiele, die wahlweise auf der Xbox, dem PC oder auch via Cloud-Gaming auf dem Smartphone gezockt werden können. In regelmäßigen Abständen aktualisiert Microsoft das Spieleangebot seines Abo-Dienstes, schmeißt alte Spiele raus und fügt dafür neue hinzu.

In diesem Monat dürfen sich alle Abonnenten über den Steam-Hit Stardew Valley freuen, der bereits jetzt sowohl auf dem PC als auch der Xbox verfügbar ist. Das Indie-Spiel des Entwicklers Concerned Ape erschien bereits vor 5 Jahren, wurde seitdem aber immer wieder mit Updates versorgt, die das Spiel um neue Inhalte erweiterten. Einer der wohl wichtigsten Patches fügt dem Spiel sogar einen Multiplayer-Modus hinzu.

Auf Steam sind die Spieler mit der knuffigen Farming-Simulation besonders zufrieden. 98 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus – damit sichert sich Stardew Valley auf Steam250 den dritten Platz in der Kategorie der Steam-Spiele mit den besten Bewertungen. Lediglich Portal 2 und Terraria schneiden noch besser ab (Quelle Steam250).

Was euch in Stardew Valley erwartet, findet ihr am besten heraus, wenn ihr einen Blick auf den Originaltrailer aus dem Jahr 2016 werft:

Stardew Valley - Trailer

Weitere neue Spiele im Xbox Game Pass

Stardew Valley ist nicht der einzige Neuzugang im Xbox-Game-Pass-Portfolio. Zusätzlich dürfen sich Abonnenten auch noch über die folgenden Spiele freuen: