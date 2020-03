Natürlich rede ich von Stanley Parable. Ihr kennt doch Stanley Parable? Richtig? Bitte sagt, ihr kennt es.

Nagut: Wenn ihr Stanley Parable nicht kennt, ihr aber hier seid und genau das lest, was ich gerade schreibe, gibt es immerhin noch Hoffnung. Ganz besonders, weil ihr noch nicht einmal euren Geldbeutel zücken und dieses eine Spiel, dass die eine auf GIGA GAMES empfohlen hat kaufen müsst, ohne zu wissen, ob es sich wirklich lohnt. (Natürlich lohnt es sich!) Infolge Epic Games‘ monatlichen Spiel-Geschenken an die Welt gibt’s den Titel bis zum 26. März um 16 Uhr kostenlos, heißt: Ihr müsst Stanley Parable bis dahin einfach nur herunterladen, dann gehört es für immer euch.

Was ist Stanley Parable? Lasst uns doch einen Blick auf die Beschreibung zum Spiel im Epic Games Store werfen:

„The Stanley Parable ist ein Erkundungsspiel in der Ego-Perspektive. Du spielst als Stanley, und du spielst nicht als Stanley. Du bist Teil einer Story, und du bist nicht Teil einer Story. Du hast eine Wahl, und du hast keine Wahl.“

Ihr seid also Stanley (oder auch nicht), der im Büro aufwacht und feststellt, dass niemand mehr da ist. Niemand – oh! Bis auf eine seltsame Stimme in seinem Ohr, die Stanleys Geschichte erzählt – und vorgibt, was Stanley zutun hat. Nun seid ihr ja aber Stanley (mehr oder weniger!), und könnt doch sicher selbst bestimmen, wie es weitergeht. Mhm.

Warum solltet ihr es spielen? Stanley Parable wird euch reinlegen, mit euren Erwartungen spielen, euch traurig machen, zum Lachen bringen und – das ganz sicher – auch überraschen. Es gehört zu den brillantesten Spielen der letzten zehn Jahre, und falls euch das alles nicht überzeugt: Nach dem Spielen habt ihr ohne Frage etwas, was ihr euren Freunden erzählen könnt.

Und das war’s von mir, denn den Rest solltet ihr selbst erleben. Ihr könnt euch auch den Trailer anschauen, der ist ziemlich gut:

Neben Stanley Parable könnt ihr euch zudem bis zum 26. März Watch Dogs kostenlos herunterladen. Schadet bestimmt nicht.

Ursprüngliche Nachricht vom 16. März, 13:05 Uhr

Epic Games Store: Das sind die neuen Gratis-Spiele im März

Seit Dezember 2018 verschenkt der Epic Games Store regelmäßig Spiele an die Nutzer und brachte damit bereits zahlreiche Titel an den Mann und die Frau. In den kommenden Tagen stellt der Store erneut zwei Spiele zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Mal handelt es sich um das AAA-Spiel Watch Dogs und um den Indie-Titel The Stanley Parable.

Wer Letzteres nicht kennt: The Stanley Parable erschien 2013 und folgt einer faszinierenden Erzählung eines Charakters namens Stanley, der ein tristes Bürogebäude erkundet, wobei er sich von einem allwissenden Erzähler leiten lässt. Ursprünglich begann das Spiel als Half-Life 2-Mod und erlangte in den Jahren, vor der vollständigen Veröffentlichung auf dem PC, immer mehr an Popularität. Galactic Cafe arbeitet derzeit zusammen mit Crows Crows Crows an der Stanley-Parabel: Ultra Deluxe, ein erweitertes Remaster des Spiels, das irgendwann in diesem Sommer für Konsolen und PC erwartet wird.

Die Spiele können vom 19. Bis zum 26. März kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen und behalten werden.

Originalbeitrag vom 18. Februar 2020 um 12:33 Uhr:

Bald gratis im Epic Games Store: Das Action-Adventure Assassin’s Creed Syndicate

Epic Games hat die nächsten Gratis-Spiele bekannt gegeben. Dieses Mal kommen Assassin‘s Creed-Fans auf ihre Kosten, denn unter anderem steht in Kürze Assassin‘s Creed: Syndicate zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Das Action-Adventure Assassin’s Creed: Syndicate erschien im Oktober 2015 für die PlayStation 4 und Xbox One, die PC-Version folgte im November. In diesem Teil zieht es den Assassinen nach London des Viktorianischen Zeitalters. Die Geschichte dreht sich um die Zwillinge Jacob und Evie Frye. Sie bilden die Anführer der Gemeinschaft der Assassinen in London, die anfänglich noch von den Templern kontrolliert wird.

Wenn ihr alle Hauptmissionen abgeschlossen habt, warten auf euch noch zahlreiche Nebenmissionen. Etwas lernen könnt ihr auch noch, denn im Spielverlauf stoßt ihr auf bekannte Namen wie Charles Dickens, Charles Darwin, Robert Topping, Karl Marx, Königin Victoria und weitere historische Persönlichkeiten.

Hier gibt es etwas Hintergrundwissen.

Gratis-Spiel im Epic Games Store: Assassin’s Creed: Syndicate

Wenn ihr nun Lust auf das Action-Adventure bekommen habt, könnt ihr euch das Spiel in Kürze sichern. Vom 21. bis zum 28. Februar steht das Spiel im Epic Games Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Assassin’s Creed: Syndicate ist allerdings nicht der einzige kommende Gratis-Titel. Zusätzlich könnt ihr euch Faeria kostenlos herunterladen. Dabei handelt es sich um ein digitales Sammelkarten- und rundenbasiertes Strategiespiel mit einem dynamischen Spielbrett. Auch dieser Titel steht vom 21. bis zum 28. Februar zur Verfügung. Sind die Spiele etwas für euch, oder macht ihr dieses Mal einen Bogen um die Gratis-Games? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.