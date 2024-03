Eines der besten Spiele für PS4 & PS5 gibt’s gerade für schlappe 12,49 Euro

Hades eroberte 2020 bereits den PC und die Nintendo Switch, ein Jahr später kamen dann auch PlayStation-Spieler in den Genuss des fantastischen Roguelites. Wer sich das Action-Rollenspiel bislang hat entgehen lassen, kann es jetzt für 12,49 Euro nachholen – und glaubt uns: Es lohnt sich!

PS4 und PS5: Hades für 12,49 Euro im Angebot

Bock auf einen schnellen Dungeon-Crawler, der euch Dutzende Stunden in den Bann zieht? Dann lohnt sich für euch gerade ein Blick in den PlayStation Store. Dort bekommen PS4- und PS5-Spieler nämlich aktuell Hades für schlappe 12,49 Euro angeboten (im PlayStation Store anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet der Action-Hit von Supergiant Games 24,99 Euro – ihr spart aktuell also solide 50 Prozent.

Das Angebot gilt noch bis zum 21. März 2024 um 00:59 Uhr.

Hades 1.0: Launch-Trailer

In Hades steuert ihr den Prinzen der Unterwelt, der auf der Suche nach seiner Mutter ist und sich deswegen aufmacht, aus der Unterwelt zu entfliehen. Das Problem an der Sache: Sein Vater Hades sieht das nicht so gerne. Deswegen müsst ihr euch durch eine nicht enden wollende Armee aus Hades’ Schergen schlagen, um euch nach und nach in Echtzeit durch die Unterwelt zu kämpfen. Lasst ihr euch zu oft von den Gegnern treffen, beißt ihr ins Gras und fangt wieder von vorne an.

Auf eurer Reise durch die Unterwelt könnt ihr unter anderem Gold einsammeln, um euch Upgrades und neue Fähigkeiten für euren aktuellen Versuch zuzulegen. Die Fähigkeiten und Dungeons werden jedes Mal neu ausgewürfelt, sodass sich jeder Run etwas anders spielt.

Zudem könnt ihr euch mit anderen Währungen auch permanente Upgrades zulegen, die eure Chancen erhöhen, eurem Ziel ein Stück näherzukommen.

Für wen lohnt sich Hades?

Für Fans von Roguelikes und Roguelites ist Hades ein absoluter Pflichtkauf. Doch auch Spieler, die bislang nicht wirklich mit dem Genre warm geworden sind, sollten Hades eine Chance geben – das legt euch auch unser Kollege Frank nahe.

Dass wir nicht die einzigen sind, die diese Meinung vertreten, beweist ein kurzer Blick auf die Übersicht der besten PS5-Spiele auf Metacritic. Hades hat es mit einem Metascore von 93 Punkten geschafft, sich in die Top 5 zu schnetzeln. Lediglich God of War: Ragnarök, The Witcher 3: Wild Hunt, Baldur’s Gate 3 und Elden Ring stehen noch vor dem fantastischen Roguelike (Quelle: Metacritic).

Mit anderen Worten: Die Investition von 12,49 Euro lohnt sich also auf jeden Fall für euch.

