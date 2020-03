Eines der besten Star Wars-Spiele gibt's jetzt für Switch und PS4

Es gibt jede Menge gute, alte Star Wars-Spiele und einige nicht ganz so gute, aber über die reden wir hier nicht, nein: Stattdessen reden wir über Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, jener Star Wars-Titel mit dem offiziell längsten Namen im Genre. Außerdem – so wird gemunkelt – hat es das bis heute beste Lichtschwert-Kampfsystem aller Jedi-Spiele.

Kennt ihr Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy? Falls nicht, erlauben euch PS4 und Switch seit dem 26. Februar ein Date mit dem Star Wars-Klassiker – im Remaster, natürlich. Jedi Academy ist ursprünglich 2003 erschienen, damals noch für PC, Xbox und Xbox 360. Gelobt wurde insbesondere das realistische Lichtschwert-Kampfsystem des Klassikers; etwas, an das auch neue Spiele bis jetzt noch nicht gänzlich herangekommen sind.

Ab heute könnt ihr euch den Klassiker im Remaster für die PlayStation 4 oder im Nintendo eShop holen. Und falls ihr Jedi Academy wie ich in den frühen 2000ern gespielt habt, mag jetzt die Zeit gekommen sein, zurückzukehren. Endlich. (Nicht, dass ich dieses Spiel nicht ohnehin schon an die zwanzig Mal durchgespielt hätte … nun.)

Darum geht’s: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy lässt euch – wie der Name verrät – als Jedi-Jüngling eine Akademie besuchen, an der ihr eurer Lichtschwert baut, Aufträge erfüllt und langsam zum waschechten Jedi (oder Sith?) heranwachst. Dabei werdet ihr von niemand anderem als dem Jedi Knight: Jedi Outcast-Helden Kyle Katarn ausgebildet. Auf Luke Skywalker und andere Star Wars-Größen trefft ihr ebenso. Übrigens: Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast könnt ihr seit einer Weile auch im Remaster auf PS4 und auf der Nintendo Switch spielen.

Also, was macht Jedi Academy so verdammt gut? Das Kampfsystem ist derart frei, das ihr nicht nur zwischen allerlei Macht-Kräften aussuchen könnt – auch Sith-Techniken – sondern gleichsam individuelle Attacken mit eurem Lichtschwert ausführt. Der Lichtschwert-Kampf muss hier ähnlich zu Star Wars Jedi: Fallen Order erlernt werden, außerdem könnt ihr entscheiden, ob ihr mit einer Klinge, zweien oder einem Doppellichtschwert spielt.

Dann wäre da noch der Multiplayer-Modus, in dem ihr mit bis zu 32 Spielern in 6 Online-Modi antreten könnt – Spaß! Es ist tatsächlich einer der beliebtesten Star Wars-Multiplayer da draußen gewesen.

Auch die Farbe eures Lichtschwerts werdet ihr wählen können – aber welche ist die richtige?

Was macht ihr noch hier, wenn ihr euch Jedi Academy spielen könntet? Hm? Zwar könntet ihr mir die Frage auch stellen, aber ich muss das hier ja gerade schreiben – das Schicksal eines Videospiel-Redakteurs!