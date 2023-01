Schon länger bekannt, aber vor Kurzem in den Release gegangen: Dieser einzigartige Survival-Koop-Hit startet 2023 richtig durch – mit Updates und vielen Fans, die sich dem Abenteuer wieder zuwenden.

Grounded Facts

Grounded erobert Steam im neuen Jahr

Klein, aber doch ganz groß: Im Survival-Adventure Grounded werdet ihr mit euren Koop-Freunden geschrumpft, bevor ihr euch gegen die wilde Natur in eurem Vorgarten zur Wehr setzen müsst. Ihr kämpft gegen riesige Ameisen, Käfer und Spinnen – zudem könnt ihr euch Basen und viele nützliche Geräte bauen. Gemeinsam im Team entwickelt ihr euch weiter, sammelt Ressourcen und könnt so in neuen, gefährlicheren Gebieten überleben. Das Ziel: euer geschrumpftes Selbst wieder in eine normal große Form zu bringen. Ganz so einfach wird das aber nicht, denn dafür müsst ihr alle Ecken und Winkel der Karte erforschen.

Grounded ist bereits seit zwei Jahren im Early Access erhältlich – am 27. September 2022 ist es schließlich erschienen.

In der gesamten Zeit hat das Spiel einige Updates erhalten, zuletzt eines am 8. Dezember (schaut bei den Updates auf Steam vorbei). Überraschend ist es trotzdem, dass Grounded mit Beginn des neuen Jahres wieder die Steam-Charts hochklettert (Quelle: Steam-Charts). Vielleicht ist es ja auch für euch an der Zeit, dem Spiel wieder oder zum ersten Mal einen Blick zu schenken?

Schaut in den offiziellen Release-Trailer:

Grounded 1.0 – offizieller Full-Release-Trailer

Schnell holen: Grounded mit Rabatt im Winter-Sale

Der Grund für die vielen neuen Fans des Survival-Hits könnte natürlich der Winter-Sale auf Steam sein. Grounded ist gerade für 26,79 Euro (33 % Rabatt) zu haben – und der Kauf lohnt sich, zumindest wenn ihr den sehr positiven Bewertungen glauben wollt (Grounded auf Steam). Das Survival-Spiel könnt ihr allein oder in einer Gruppe von bis zu vier Personen spielen. Tipp: Im Koop-Modus entfaltet es erst sein gesamtes Potential!

Grounded dauert zwischen 11 bis 71 Stunden, je nachdem, ob ihr alle Aufgaben bewältigen oder nur die Story beenden wollt.

Welche Spiele noch im Winter-Sale zu haben sind, erzählen wir euch hier:

Neben Grounded gibt es natürlich noch etliche weitere Spiele im Winter-Sale auf Steam. Ihr habt aber nur noch bis zum 5. Januar 2023 Zeit, also schaut so bald wie möglich vorbei.