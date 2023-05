Deutschland steht im Halbfinale der Eishockey-WM. Heute geht es für die deutsche Nationalmannschaft um den Einzug in das Finale. Gegner ist das Team aus den USA. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und USA heute im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Der Eishockey-Tag beginnt heute, am Samstag, den 27. Mai, bereits um 12:45 Uhr mit den Vorberichten zum Halbfinale. Um 13:20 Uhr beginnt das erste Halbfinale zwischen Kanada und Lettland. Das Spiel Deutschland vs. USA startet um 17:20 Uhr. Sport1 wird beide Halbfinalspiele der Eishockey-WM heute im Live-Stream und TV zeigen. Ihr könnt im Free-TV bei Sport1 sowie im Online-Programm des TV-Senders kostenlos einschalten.

Der Sportsender wird im Fernseher insgesamt 30 Spiele live übertragen. Daneben wird es viele Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 exklusiv online im Live-Stream geben. Das Finale steigt morgen, am Sonntag, den 28. Mai. Ab 15:00 Uhr geht es in Tampere (Finnland) in das Spiel um Platz 3, bei dem beide unterlegenen Nationalmannschaften von heute gegeneinander antreten. Um 18:20 Uhr beginnt die Übertragung vom Endspiel. Auch bei den beiden Finalspielen könnt ihr bei Sport1 einschalten.

Falls ihr zu der Uhrzeit nicht einschalten könnt, gibt es das Eishockey-Spiel heute im Live-Stream kostenlos bei Sport1. Der Stream kann entweder über die Sport1-App oder im Browser empfangen werden. Zudem steht der Sport1-Live-Stream in den Gratis-Optionen der Streaming-Dienste wie Zattoo oder Joyn zum Abruf bereit.

Daneben könnt ihr die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft auch mit einem Abonnement bei MagentaSport live verfolgen. Der Zugang kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro im Monat. Ohne Telekom-Vertrag liegt der Preis bei 9,95 Euro monatlich.

Wer überträgt Eishockey heute live? Deutschland gegen USA im Live-Stream und TV

Wann spielt Deutschland? Das nächste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft steigt heute, am Samstag den 27. Mai gegen USA.

Wann geht es los? Das Spiel beginnt um 17:20 Uhr.

Wer überträgt das Eishockey-Spiel heute? Eishockey-Fans können ab 12:45 Uhr im Free-TV bei Sport1 sowie im Online-Stream des Sportsenders einschalten. Der Live-Stream lässt sich kostenlos abrufen.

Eishockey-Fans können ab 12:45 Uhr im Free-TV bei Sport1 sowie im Online-Stream des Sportsenders einschalten. Der Live-Stream lässt sich kostenlos abrufen. Vor dem Deutschland-Spiel zeigt der Sportsender die Begegnung zwischen Kanada und Lettland ab 13:20 Uhr.

Sport1 wird alle 64 WM-Spiele live auf seinen Sendern im TV und/oder online zeigen. Im Free-TV wird es vom 12. Mai bis zum 28. Mai 30 Live-Spiele geben, weitere Spiele werden im Abo-Programm bei Sport1+ gezeigt. Fans durften sich in den letzten Wochen auf über 100 Stunden Eishockey auf dem TV-Bildschirm freuen.

Das sind die Termine und Ergebnisse von Deutschland bei der „IIHF World Championship 2023“:

Freitag, 12. Mai, 19:20 Uhr: Schweden vs. Deutschland 1:0

Samstag, 13. Mai, 19:20 Uhr: Deutschland vs. Finnland 3:4

Montag, 15. Mai, 15:20 Uhr: Deutschland vs. USA 2:3

Donnerstag, 18. Mai, 19:20 Uhr: Dänemark vs. Deutschland 4:6

Freitag, 19. Mai, 19:20 Uhr: Österreich vs. Deutschland 2:4

Sonntag, 21. Mai, 15:20 Uhr: Deutschland vs. Ungarn 7:2

Dienstag, 23. Mai, 11:20 Uhr: Deutschland vs. Frankreich 5:0

Viertelfinale, Donnerstag, 25. Mai, 16:20 Uhr: Schweiz vs. Deutschland 1:3

Halbfinale, Samstag, 27. Mai, 17:20 Uhr: Deutschland vs. USA

Spiel um Platz 3 oder Finale, Sonntag, 28. Mai, 14:20 Uhr oder 19:20 Uhr: Deutschland vs. Kanada oder Lettland

Eishockey-WM heute: Deutschland – USA und im Live-Stream und TV bei Sport1

Nach drei Auftaktniederlagen folgten für Deutschland in der Gruppenphase 4 Siege in Folge und somit der Einzug in das Viertelfinale. Dort konnte das Team aus der Schweiz eindrucksvoll besiegt werden. Die Schweiz war immerhin Gruppensieger in der WM-Gruppe B. Heute wartet die Nationalmannschaft der USA auf Deutschland. Ganz gleich wie das Spiel heute ausgeht, mit dem Halbfinaleinzug hat sich der DHB bereits das Ticket für die nächsten Olympischen Winterspiele gesichert. Mit einem Sieg gegen die USA würde sich das deutsche Nationalteam die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sichern.

Alle Deutschlandspiele und alle Partien in der K.o.-Runde ab dem Viertelfinale werden im Free-TV übertragen. Zu hören sind Basti Schwele als Kommentator und Rick Goldmann als Experte. Jana Wosnitza moderiert die Eishockey-Übertragungen. Beim Pay-TV-Sender Sport1+ sowie im Gratis-Live-Stream bei Sport1 sieht man die weiteren WM-Spiele live. Scrollt auf der Live-Stream-Seite etwas nach unten, um die nächsten Übertragungen unter „Live auf Sport1 Extra“ zu sehen.

Die Eishockey-WM 2023 ist das 86. Weltmeisterschaftsturnier, das derzeit unter dem Dach der IIHF („Internationale Eishockey Föderation“) ausgetragen wird. Start für die WM ist Freitag, der 12. Mai. Das Finale steigt am 28. Mai 2023. Gespielt wird in Tampere in Finnland und im lettischen Riga.

Beim Viertelfinale treten die jeweiligen Bestplatzierten der beiden Staffeln gegeneinander an. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich vier Nationen, wobei der Erste jeweils gegen den Vierten und der Zweite jeweils gegen den Dritten aus der anderen Gruppe spielt. Diese 25 Akteure stehen im Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die von Bundestrainer Harold Kreis angeführt wird:

