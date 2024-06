Elden Ring ist klasse, doch auf ein Feature warte ich seit Jahren vergeblich

Zwei Jahre nach Release hat Elden Ring eine große Erweiterung erhalten. Der DLC bringt neue Bosse und macht die offene Welt noch größer. Während ich mich so durch die Schattenlande kämpfe, fällt mir aber immer wieder auf, dass ein wichtiges Feature noch fehlt.

Elden Ring braucht dieses eine Feature

Ein Kommentar von Martin Hartmann

Elden Ring ist ein gewaltiges Spiel – viel größer als Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro: Shadows Die Twice. Die offene Welt bietet viele neue Möglichkeiten, macht das Spiel aber auch wesentlich länger. Dadurch fällt noch mehr auf, dass es im RPG bis heute keine Möglichkeit gibt, Bosskämpfe zu wiederholen. Warum eigentlich nicht FromSoftware?

Mit einer Art Boss-Rush-Modus würde mir Elden Ring gleich doppelt so viel Spaß machen. Die Kämpfe sind immerhin ein absolutes Highlight des Spiels. Es wäre auch nicht komplett unzumutbar, dass FromSoftware diese Funktion einbaut. In Sekiro: Shadows Die Twice ist der Boss-Rush-Modus immerhin schon enthalten und funktioniert dort ganz wunderbar. Selbst nach dem finalen Boss habe ich viele Stunden damit zugebracht, um meine Kampfkünste zu verbessern und dadurch sogar die noch verbesserten Versionen der Endgegner zu schlagen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer für Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch Trailer

Ich hab keine Zeit noch einmal Elden Ring zu spielen

In Elden Ring wäre ein Boss-Rush-Modus aber nicht nur ein nettes Extra, sondern ein absolutes Muss. Das Spiel ist einfach so lang, dass ich schlicht und einfach nicht die Zeit habe, mich noch einmal durch die gesamten Schattenlande zu kämpfen, nur um noch einmal gegen diesen einen Boss anzutreten.

Der DLC macht jetzt alles nur noch schlimmer. Schließlich könnt ihr auch Shadow of the Erdtree nur einmal pro Charakter erleben. Wenn ich einen der Kämpfe wiederholen will, bedeutet das also:

Neuen Charakter erstellen Radahn und Mohg finden und besiegen Waffen aufrüsten (Schmiedesteine suchen) Genug Leveln, um im Endgame-DLC nicht komplett vernichtet zu werden

Das alles ist schon jede Menge Arbeit, nur um noch einmal gegen einen Boss kämpfen zu dürfen. Ein Boss-Rush-Modus würde dieses Problem sofort lösen und gleichzeitig für Langzeitmotivation sorgen, wenn Hauptspiel und Erweiterung abgeschlossen sind. Mehrere Bosse mit nur einem Leben zu besiegen, liefert schließlich eine ganze neue Herausforderung.

