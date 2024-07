Elden Ring: Mit diesem Souls-Feature geht FromSoftware zu weit

Elden Ring ist in allen Belangen ein schwieriges Spiel. Während knifflige Gegner und Bosse die Highlights des Open-World-Spiels sind, sind die NPC-Quests meistens einfach nur mühselig. Fans auf Reddit klagen jetzt darüber, dass FromSoftware seit 13 Jahren an diesem Feature festhält.

Quests in Elden Ring sind einfach nur frustrierend

Elden Ring hat viele eindeutigen Stärken, aber die NPC-Quests gehören ganz sicher nicht dazu. Schon im ersten Dark Souls handelte es sich bei ihnen eher um eine Schnitzeljagd als um eine richtige Aufgabe, der ihr gezielt nachgehen könnt. Im Open-World-RPG ist es jetzt nicht anders und auch der DLC Shadow of the Erdree ändert daran nichts.

Anzeige

Reddit-Nutzer Borrow03 klagt in einem Post mit über 6.000 Upvotes über das verrückte Quest-Design. Nach einem Gespräch mit einem NPC müsst ihr ihn erstmal irgendwo auf auf der riesigen Karte wiederfinden – häufig ohne irgendeinen Anhaltspunkt (und natürlich gibt es auch kein Quest-Log). Dann müsst ihr ihn in einem bestimmten Bosskampf beschwören. Ist der Endgegner bereits besiegt, gerät die ganze Quest durcheinander. Besonders frustrierend ist es, wenn ihr dadurch einzigartige Waffen, Talismane oder andere Items verpasst.

Elden Ring: Für NPC-Quests braucht ihr einen Guide

Auch in den Kommentaren zeigen sich die Spieler mit dem Quest-Design frustriert, an dem FromSoftware nach all den Jahren immer noch festhält. Viele sind inzwischen dazu übergegangen, die NPC-Aufgaben nur noch mit Hilfe aus dem Internet zu bestreiten (genau diese Guides zu Elden-Ring-NPCs findet ihr bei uns).

Anzeige

Lesetipp Mit diesem Feature würde mir Elden Ring gleich doppelt so viel Spaß machen

Gleichzeitig erinnern sich die Spieler auch mit nostalgischem Schrecken an die bisherigen FromSoftware-Spiele mit ihren absurden Quests zurück. Dazu gehört Bloodborne, wo ihr euch von einem Gegner töten lassen musstet, damit dieser euch dann in seinen Sack steckt und in ein neues Gebiet bringt.

Anzeige

Selbst das relativ gradlinige Sekiro: Shadows Die Twice verlangt von euch an einem vollkommen unscheinbaren Ort einen NPC zu belauschen, um ein optionales Ende mit einzigartigen Bossen freizuschalten. Elden Ring blickt also auf eine lange Tradition zurück und FromSoftware scheint kein Interesse daran zu haben, etwas zu verändern.