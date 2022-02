(Bildquelle: From Software / Bandai Namco)

Schon vor dem Release von Elden Ring erhielt das Spiel Bestnoten. Jetzt, da das Spiel erschienen ist, ist der Hype ein klein wenig verflogen – zumindest bei den Spielern, die große Probleme mit dem Spiel haben. Dazu zählen auch PS5-Nutzer.

Elden Ring: Spieler haben Probleme beim Speichern

Das Open-World-Action-Rollenspiel erschien erst vor wenigen Tagen und es hat sicher noch den einen oder anderen Bug, über den sich die Spieler vermutlich nicht einmal ärgern werden. Es gibt allerdings ein Problem, das vor allem PS5-Spieler so richtig ärgert. Die haben zum Beispiel oft das Problem, dass ihre Spielstände nicht richtig gespeichert werden.

„Ich habe gestern circa sechs Stunden Fortschritt im Spiel gemacht und vier oder fünf Dungeons gemeistert. Danach ging ich zu Bett und nichts von meinem Fortschritt wurde gespeichert. Ich habe das Problem gegoogelt und gesehen, dass ich die Funktion zum Beenden des Spiels in den Einstellungen verwenden sollte. Ok, sagte ich, leben und lernen“, schrieb Reddit-Nutzer Mcheyda.

Doch zu seinem Leidwesen geht die Geschichte noch weiter. Am nächsten Tag habe er noch einmal zehn Stunden in das Spiel investiert, um unter anderem seinen Fortschritt wiederherzustellen. Später nutzte er, wie empfohlen, die Option zum Beenden des Spiels, doch als er vom Abendessen zurückkam und sich in das Spiel loggte, war sein Fortschritt erneut verloren. (Quelle: Reddit)

Mit dem Problem steht er nicht allein da. Reddit-Nutzer rapkat55 antwortete auf seine Beschwerde mit: „Das ist mir gestern passiert und ich habe 10 Stunden Fortschritt verloren. Wenn es wieder passiert, mache ich eine Pause, bis das Problem behoben ist.“

Elden Ring: Bandai Namco arbeitet am Problem

Bandai Namco arbeitet derzeit auf Hochtouren daran, Fehler im Spiel auszubessern. Auch über das Phänomen, dass Spieldaten in der PS5-Version nicht korrekt gespeichert werden, wisse man Bescheid. Der Entwickler arbeite an einem Patch, hat aber einen Tipp:

„Bis zur Veröffentlichung des Patches solltet ihr euer Spiel manuell speichern, indem ihr es regelmäßig beendet. Die Spieldaten werden korrekt gespeichert, wenn ihr das Spiel beendet, indem ihr das Systemmenü mit der OPTION-Taste öffnet und ‚Spiel beenden‘ auswählt, dann die HOME-Taste drückt, um zum PS5-Startbildschirm zurückzukehren, und die Spielanwendung einmal beendet.“

(Quelle: Bandai Namco)

