Speedruns erfreuen sich gerade in Spielen von FromSoftware größter Beliebtheit. Auch in Elden Ring hält der hohe Schwierigkeitsgrad die Speedrunner-Commnity nicht davon ab, das Spiel in einem Bruchteil der eigentlichen Zeit zu absolvieren. Die Zeiten für Elden Ring schmelzen nur so dahin und das Spiel wurde bereits in weniger als 30 Minuten geschlagen.

Elden Ring Facts

Elden Ring: Speedrunner besiegt das Spiel in unter 30 Minuten

Die FromSoftware-Spiele sind unter Speedrunnern eine gern gesehene Herausforderung und schon ein paar Wochen nach dem Release übertreffen sie sich gegenseitig mit Bestzeiten. Schon ein paar Tage nach der Veröffentlichung von Elden Ring gab es die ersten Speedruns, die gut zweieinhalb Stunden dauerten. Eine Zeit, nach der die meisten anderen Spieler und Spielerinnen vielleicht den ersten Legacy Dungeon betreten haben. Allerdings spielen Speedrunner Elden Ring natürlich auch mit einer ganz anderen Intention.

Seit ein paar Tagen verbessert der Streamer und YouTuber Distortion2 immer wieder seinen eigenen Rekord. Seine aktuelle Bestzeit (YouTube-Upload am Morgen des 14. März) liegt bei 28 Minuten und 59 Sekunden.

Aktuell gibt es noch keine von der Community festgelegten Regeln für die einzelnen Speedrun-Kategorien. Bei den Runs von Distortion2 handelt es sich um „Any%-Runs“. Das bedeutet, es geht darum, den schnellsten Weg zum Ende des Spiels zu finden. Dabei dürfen sämtliche Tricks und Glitches genutzt werden. Egal wie „billig“ eine Strategie ist oder ob das Spiel für eine Abkürzung ohne externe Hilfsmittel manipuliert werden kann, in dieser Kategorie ist es erlaubt.

Speedruns sind auf ihre Art beeindruckend und faszinierend, aber natürlich nicht der übliche Weg, ein Spiel durchzuspielen. Dennoch ist es für eine bestimmte Gruppe von Spielern und Spielerinnen auch eine Weise, das Spiel zu genießen. Obwohl sie Tricks und Glitches nutzen, haben sie trotzdem einen Großteil der Gameplay-Mechaniken gemeistert. Wer sich nun entmutigt fühlt, dem sei versichert: Hinter jedem erfolgreichen Run steckt eine Vielzahl an Fehlschlägen und auch Speedruner sind schon von der einen oder anderen Klippe gestürzt.