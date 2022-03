Mit dem neuen Update für den RPG-Hit Elden Ring repariert FromSoftware einige Bugs in der Spielwelt, fügt allerdings gleich auch noch völlig neue Inhalte hinzu – darunter ein Karten-Feature sowie ein paar neue Quests.

Elden Ring bekommt mehr Inhalt

Ein Update zur Version 1.03 von Elden Ring ist für alle Plattformen live gegangen. Neben den zu erwartenden Bug-Reparaturen, hat es sich From Software aber nicht nehmen lassen, auch noch ein paar neue Elemente ins Spiel mit einzubauen.

Das Praktischste am Update dürfte die neue Karten-Funktion sein. Damit lassen sich Icons und Namen von NPCs auf der Map ab sofort vermerken. Das könnte bei vielen für mehr Orientierung in der großen Welt von Elden Ring sorgen.

Dazu gibt es nun noch ein paar neue Geister zum Heraufbeschwören, einen neuen NPC namens Jar-Bairn, eine Handvoll neue Quests, neue Nacht-Musik und mehr. Die volle Liste an Neuerungen könnt ihr euch in den offiziellen Patch-Notes ansehen.

Welche Fehler wurden behoben?

Noch nicht einmal einen Monat nach Release tummeln sich mittlerweile über 12 Mio. Spieler und Spielerinnen in der Welt von Elden Ring. Da gab es natürlich auch bereits jede Menge Bugs und andere Beschwerden, an denen From Software aber schon fleißig arbeitet, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Zu den nun behobenen Bugs gehört zum Beispiel einer, der Dialoge übersprungen hat. Andere Spieler konnten Nach einem Bosskampf keine Items einsammeln, wiederum andere sind eingefroren, wenn sie auf ihrem Pferd geritten sind. Aber nicht alle Reparaturen kommen den Spielern zugute. So wurde nämlich auch ein Fehler entfernt, der eure beschworenen Geister in Bosskämpfen unbesiegbar gemacht hat.

Und auch am Balancing wurde etwas geschraubt. So sind Schilde ab sofort effektiver und auch die Effekte einiger Waffen und Heilmittel wurden verstärkt. (Quelle: Bandai Namco)

Ihr habt euch noch nicht den 12 Mio. Spielern angeschlossen und überlegt noch ob Elden Ring etwas für euch ist? Dann könnte folgendes Video bei der Entscheidung helfen:

