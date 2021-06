Mit Elden Ring freuen sich Gamer wieder auf ein knallhartes Soulslike-Spiel. Entwickler FromSoftware hat nun jedoch eine Aussage getätigt, die nicht allen Dark-Souls-Fans gefallen wird.

Fans der Dark-Souls-Reihe warten schon sehnsüchtig auf das kommende Spiel Elden Ring, bei dem Entwickler FromSoftware mit Fantasy-Autor George R. R. Martin zusammengearbeitet hat. Gamer erwarten dabei natürlich eine knallharte Herausforderung – Game Director Hidetaka Miyazaki hat den Schwierigkeitsgrad allerdings anscheinend zumindest ein wenig relativiert.

Elden Ring: Zu einfach für Dark-Souls-Veteranen?

Miyazaki hat in einem Interview zum Schwierigkeitsgrad in Elden Ring Stellung bezogen. Anstatt die Gesamtschwierigkeit des Spiels herunterzuschrauben, gäbe es dieses Mal mehr Möglichkeiten, besonders knifflige Situationen zu bewältigen. Der Game Director beschreibt Elden Ring deswegen als „sehr schwierig, aber schaffbar“.

Insgesamt bewertet Miyazaki den Schwierigkeitsgrad in Elden Ring als ungefähr auf einer Stufe mit Dark Souls 3. Spieler werden aber zusätzlich noch mehr Optionen zur individuellen Gestaltung ihres Charakters, der Ausrüstung, des Kampfstils und ihrer Verbündeten haben. Auf diese Weise könnten Spieler Elden Ring also so meistern, wie es ihnen am besten gefällt.

Elden Ring: Auch der Multiplayer kann helfen

In Elden Ring könnt ihr dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht nur durch unterschiedliche Herangehensweisen begegnen, indem ihr beispielsweise auf Stealth setzt und bestimmten Gegnern einfach aus dem Weg geht. Stattdessen könnt ihr auch über den Multiplayer auf Unterstützung hoffen, denn ihr könnt mit euren Freunden eine Gruppe einrichten, in der es leichter wird, eure Nachrichten füreinander in der Spielwelt zu finden.

Von diesen Änderungen abgesehen wird Elden Ring jedoch ebenso wie die Dark-Souls-Reihe keine verstellbaren Schwierigkeitsgrade beinhalten – das Spiel sollte also zumindest für Otto Normalzocker eine knackige Herausforderung werden.

