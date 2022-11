Elon Musk ist nicht nur extrem reich, sondern auch ziemlich beschäftigt. Als CEO mehrerer Unternehmen äußert er sich gerne öffentlich, nicht selten mit kontroversen Thesen. Was er in den letzten 24 Stunden alles getrieben hat, fassen wir in der Übersicht zusammen.

Als neuer Eigentümer von Twitter ist der Arbeitstag von Elon Musk nochmal etwas voller geworden. Die Folgen der Übernahme, für die er insgesamt 44 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt hat, bekommen die Nutzer der Plattform jetzt schon zu spüren – und auch die Belegschaft.

Musk hat den Verwaltungsrat von Twitter aufgelöst . Der Milliardär steht damit ganz allein an der Spitze der Plattform, wie in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC zu lesen ist. Zuvor waren neun Direktoren Teil des Verwaltungsrats, der als eine Mischung aus Vorstand und Aufsichtsrat eine wichtige Kontrollfunktion hat – oder besser gesagt: hatte.

In seinem Twitter-Profil bezeichnet er sich jetzt als „Twitter Complaint Hotline Operator". Auch ein neues Bild hat er sich gegönnt, auf dem der junge Elon telefonierend zu sehen ist.

Welche zuvor gesperrten Nutzer von Musk wieder entsperrt werden, steht noch nicht fest. Es gibt Spekulationen darüber, ob der ehemalige US-Präsident Trump zurückkehren könnte.

Mehr Geld könnte auch das Abo Twitter Blue einbringen, das angeblich 19,99 US-Dollar im Monat kosten soll. Der blaue Verifizierungshaken soll Teil des Pakets werden (Quelle: The Verge).

Musk: Soll Vine zurückkommen?

Eine weitere Rückkehr ganz anderer Natur könnte ebenfalls anstehen: Die fast schon vergessene Video-Plattform Vine hat bei Musk anscheinend bleibende Erinnerungen hinterlassen. Bei Twitter fragt er seine Nutzer, ob er Vine zurückbringen soll. Mehr als zwei Drittel stimmen zu.

Halloween hat Musk mit seiner Mutter bei einer Party bei Heidi Klum verbracht. Hier ist sein Kostüm:

Elon Musk hat viel zu tun: Im Video seht ihr seine Projekte:

