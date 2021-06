Bald rollt der Ball wieder: Die Europameisterschaft 2021 steht ins Haus und damit das sportliche Großereignis des Jahres. Ob Finalsieg oder Ausscheiden in der Vorrunde: Mit den richtigen Gadgets wird das Fußballfest in jedem Fall zum Spaß. 8 Empfehlungen von GIGA.

Nachdem die EM im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie ausfiel, wird sie jetzt nachgeholt. Jogis Jungs kommt dieses Mal nur eine Außenseiterrolle zu, der glasklare Favorit ist Frankreich rund um Superstar Kylian Mbappé. Damit das Fußballfest selbst im (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall eines vorzeitigen deutschen Ausscheidens nicht ins Wasser fällt, hat GIGA 8 praktische Gadgets zusammengestellt, die bei der EM 2021 nicht fehlen dürfen.

Richtig mitfiebern

Selbst ein Sieg der Nationalmannschaft macht wohl nur halb so viel Spaß, wenn man das entscheidende Tor nicht richtig sehen kann. Der passende Fernseher muss also her und da eignet sich keiner besser als der LG OLED55CX9LA. Das TV-Gerät mit OLED-Display und 55-Zoll-Bilddiagonale wird sogar von der Stiftung Warentest für Fußballfans empfohlen.

LG Electronics OLED55CX9LA, 4K/UHD, OLED, Smart TV, 139 cm [55 Zoll] mit a9 4K AI-Prozessor, ThinQ AI, Dolby Vision IQ und Dolby Atmos - Schwarz

Wer außerdem nicht auf Satelliten-TV, DVBT-2 oder Kabel angewiesen sein will, muss einen Streaming-Dienst wie Zattoo oder Magenta TV abonnieren, um die Spiele sehen zu können.

Für das Fußballvergnügen draußen im Garten bietet sich ein Beamer an. Der LG Beamer PF50KS schafft 100 Zoll und wird auf Amazon hervorragend bewertet mit 4 von 5 möglichen Steinen.

Für das leibliche Wohl

Apropos Garten: Natürlich muss im Freien auch für das leibliche Wohl gesorgt werden – zum Beispiel mit einem Gasgrill. Der Spar-Tipp von GIGA ist der Tepro Gasgrill „Carrolton“, der zwei Gasbrenner bietet, eine 40 x 50 cm große Grillfläche und mit 23 Kilo relativ leicht ist.

Tepro Gasgrill 'Carrolton'

Mehr zum Thema Gasgrills gibt es in unserer Kaufberatung.

Ein kaltes Bier (oder jedes andere Kaltgetränk) gibt es aus der passenden Tiefkühlbox. Die Mobicool MV30/MT30 fasst 29 Liter und kann sowohl über eine 12-V-Batterie im Auto oder an einer klassischen Haushaltssteckdose betrieben werden. Die positiven Amazon-Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache.

Wie man den richtigen Grill findet:

Selbst für den Sieg sorgen

Und wenn Deutschland wirklich – Gott bewahre – in der Vorrunde ausscheidet? Dann müssen wir es am Controller selbst richten: In FIFA 2021 stellen wir als Bundes-Jogi die Mannschaft richtig auf und sorgen für den Sieg. Erhältlich für die Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Schwarz Rot Gold überall

Das passende „Schlaaand“-Set darf natürlich auch nicht fehlen, um seine Fanleidenschaft nach außen zu zeigen. Das besteht aus Deutschlandflaggen, einer Schwarz-Rot-Goldenen Hawaii-Kette, einer Sonnenbrille und vielem mehr.

SicurezzaPrima Fan-Set Deutschland – Best of Fanartikel für die Fussball Europameisterschaft EM 2021 in Europa - Deutschland Flagge Fahne, Autofahnen, Sonnenrbrille, Hawaii Kette, Cheering Sticks

Und wer zwischen all den vielen Spielen schnell mal den Überblick verliert, wer wann gegeneinander antritt, kann sich mit einem Spielplan behelfen – auch ideal für Tippspiele.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass uns Müller, Kimmich und Co. nicht enttäuschen werden!