Endlich! Ein beliebter Klassiker kehrt zurück – Zückt eure Holy-Granates

Ladet eure Bazookas, die Würmer sind zurück. Team17 hat einen neuen Worms-Titel angekündigt und veröffentlichte gleichzeitig einen ersten Teaser zum Spiel. Es verspricht, bombig zu werden.

Seit 1995 begeistern die Würmer Spieler weltweit mit vielfältigen Waffen und zahlreichen Todesarten. Der letzte Worms-Titel Worms W.M.D erschien 2016 und war wie gewohnt in 2D gehalten. Endlich kommt Nachschub und die Worte „Neue Würmer, neue Arten zu spielen“, klingen schon einmal vielversprechend.

Worms ist sogar schon älter.

Der veröffentlichte Teaser beginnt mit ein paar Ausschnitten aus den älteren Titeln. Es fällt auf, dass sich das Spiel, trotz eines immer wiederkehrenden Spielprinzips stetig bewährt hat und sich dennoch weiterentwickelte. Plötzlich fällt ein Wurm vom Himmel herab, zerschmettert den Fernseher und wird selbst von der ultimativen Holy-Granate getroffen.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs