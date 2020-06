Bildquelle: Mozilla

Firefox zieht nach: Lanze Zeit mussten Nutzer des beliebten Browsers auf ein Feature warten, das bei der Konkurrenz zum Standard gehört. Das neue Update soll diesen Nachteil beseitigen. Für Mac-Besitzer gibt es aber schlechte Nachrichten.

Auch wenn Firefox etwas von seiner ursprünglichen Popularität eingebüßt hat, läuft der Browser noch immer auf Millionen Computern weltweit. Vor allem in Deutschland ist der Chrome-Konkurrent mit mehr als 25 Prozent Marktanteil noch stark vertreten – und könnte dank einer Neuerung bald vielleicht sogar noch mehr Nutzer gewinnen.

Firefox 78 bringt integrierten PDF-Reader

In der 78.0beta erhält der Browser erstmals die Möglichkeit, ein heruntergeladenes PDF-Dokument direkt im Browser anzuzeigen. Mitbewerber wie etwa Chrome bieten dieses Feature bereits seit langem, jetzt will Firefox offenbar nachziehen und diese Funktionslücke schließen. Die neue Firefox-Version mit integriertem PDF-Reader wird derzeit im Beta-Channel verteilt. Wann das Feature in die stabile Variante des Browser einzieht und damit allen zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.

Darüber hinaus bringt die 78.0beta auch einen neuen Uninstaller mit, der auf Windows-Systemen die Option zum Refresh des eigenen Profils beinhaltet, sowie überarbeitete Systemanforderungen für PCs auf Basis des Linux-Betriebssystems.

Adobe PDF-Editor bei Amazon kaufen

So könnt ihr PDFs auch zuschneiden:

Firefox 78 letzte Version für Version für viele Mac-Nutzer

Für Nutzer eines Macs oder MacBooks bringt die neue Firefox-Version aber nicht nur Positives. Firefox 78, das derzeit mit der oben genannten Beta-Variante getestet wird, ist laut Entwickler die letzte große Firefox-Version für macOS 10.9, 10.10 und 10.11. Letztgenanntes, auch unter dem Namen „El Capitan“ bekannt, hat bereits fünf Jahre auf dem Buckel. Die anderen macOS-Versionen sind sogar noch älter. Allzu viele Besitzer eines Apple-Computers sollte der Support-Stopp also nicht treffen.