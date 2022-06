Die Streaming-Welt wird nie wieder die gleiche sein. Zwar kommt der Schritt nicht überraschend, doch jetzt hat Netflix es endlich offiziell gemacht: Die Zeiten ohne Werbung sind vorbei. Doch die wichtigste Frage bleibt noch offen.

Netflix-Chef packt aus: Werbung wird kommen

Netflix wird Werbung zeigen. Das hat Co-Chef Ted Sarandos am Donnerstag beim Cannes Lions 2022 offiziell gemacht, einer der bekanntesten Zusammenkünfte der Werbebranche. Allein die Anwesenheit des Netflix-Chefs dort ist schon vielsagend, doch Sarandos wurde noch deutlicher:

Wir haben ein großes Kundensegment nicht auf dem Tisch gehabt, das sind Leute, die sagen: „Hey, Netflix ist zu teuer für mich und ich habe kein Problem mit Werbung“. Wir führen eine Werbe-Stufe ein. Wir fügen keine Werbung zu Netflix hinzu, wie ihr es heute kennt. Wir starten eine Werbe-Stufe für Leute, die sagen: „Hey, ich will einen niedrigeren Preis und ich sehe mir Werbung an.“ (Quelle: The Hollywood Reporter)

Wer sich für das Werbe-Abo entscheidet, kann also in Zukunft entspannt das Bad aufsuchen und sich erleichtern, während die Werbung läuft – in dem Wissen, dass Netflix euch mit einem Rabatt beim Preis entgegenkommt. Ganz wie beim linearen Fernsehen halt.

Was wir noch nicht wissen: Wann und zu welchem Preis geht diese neue Abo-Stufe an den Start? Netflix soll die Zeit beim Meeting der Werbebranche auch nutzen, um Werbekunden aufzutun. Die Pläne sind also noch am Anfang. Gut möglich, dass das Werbe-Abo zudem nicht in Deutschland starten wird, sondern zunächst in den USA oder anderen Märkten.

Kein Grund zur Sorge für Netflix-Kunden: Preise werden nicht steigen – vorerst

Zumindest ein Gutes geht aber aus Sarandos‘ Ansage hervor: Netflix will offenbar nicht den bisher günstigsten Abo-Preis hernehmen, dort Werbung einführen und dann einfach die Preise für alle bisherigen Angebote anheben. Dieser Schritt bleibt Kunden wohl erspart – eine gute Entscheidung.

Vor steigenden Preisen sind deutsche Abonnenten trotzdem nicht sicher. So soll schon bald das seit Jahren geduldete Account-Sharing beendet werden – oder eben mehr kosten. Dass Netflix mit den Preisen flexibel haushaltet, zeigt auch ein Blick nach Kenia: Dort bietet seit einem Jahr eine Gratis-Version mit eingeschränkten Inhalten an.