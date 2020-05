Das Horrorspiel Dead by Daylight fügt regelmäßig neue Maps und vor allem neue Killer hinzu, damit das Spiel abwechslungsreich und spannend bleibt. Silent Hill-Fans können sich nun freuen, denn als neuer Killer wurde Pyramid Head angekündigt.

In Dead by Daylight haben sowohl die Überlebenden als auch die Killer die Möglichkeit, aus einer ganzen Reihe von Charakteren zu wählen. Bei den Killern sind sogar einige bekannte Namen wie Michael Myers, Freddy Krüger und Ghostface vertreten, doch nun bekommen sie dank eines Crossovers weitere prominente Unterstützung – den Schwertschlepper Pyramid Head.

Dead by Daylight: Trailer stellt neuen Killer vor

Mitsamt Trailer kündigt Behaviour Interactive ein neuen DLC für Dead by Daylight an. Das neue Crossover bringt damit zwei beliebte Horrorspiele zusammen und man kann sich jetzt schon vorstellen, wie beängstigend es als Überlebender sein muss, wenn einem Pyramid Head auf den Versen ist.

Der DLC bringt mit Pyramid Head einen neuen Mörder, eine neue Karte und eine neue Überlebende, Cheryl Mason, ins Spiel. Welche Features der neue Killer genau hat, geht aus dem veröffentlichten Trailer zwar nicht hervor, doch man bekommt eine ungefähre Ahnung.

Das neue Dead by Daylight-Kapitel geht voraussichtlich am 16. Juni online. Was sagt ihr zur Wahl von Behaviour Interactive? Freut ihr euch über das Crossover mit Silent Hill? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.