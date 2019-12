Endlich: Yu-Gi-Oh-Spiel kommt auch auf die PS4

Nachdem Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution im August diesen Jahres nur für die Nintendo Switch erschien, waren zahlreiche Fans über die Exklusivität enttäuscht. Nun gibt es Grund zur Freude, wie Publisher Konami verrät.

Auf der japanischen Anime-Convention Jump Festa 2020, die am 21. und 22 Dezember in Chiba, Japan stattgefunden hat, war auch Konami zu Gast. Der Publisher zahlreicher Yu-Gi-Oh!-Spiele kündigte nicht nur ein großes Update für das Switch-Spiel Yu-Gi-Oh! Legany of the Duelist: Link Evolution an. Gerade Spieler, die keine Switch besitzen, hatten Grund zur Freude. Das bislang exklusive Spiel kommt nämlich schon im nächsten Jahr auch für den PC, die PS4 und Xbox One.

Auch wenn Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution nicht davon betroffen war, vermutet die Seite GameRant, dass die Ankündigung mit dem zunehmenden Review Bombing gegen Switch-exklusive Spiele zusammenhängen könnte. Legacy of the Duelist ist vor allem bei Fans sehr beliebt. Auf Metacritic hat es mit einem User Score von 8,1 eine erstaunlich gute Fan-Bewertung. Auch in unserem Test schneidet das Spiel gut ab, vor allem wegen der originalgetreuen Umsetzung und der umfangreichen Kartenauswahl.

Bislang steht noch kein Release-Datum für die PC-, PS4- und Xbox-One-Version von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution fest. Konami verkündet auf der eigenen japanischen Webseite lediglich, dass das Spiel 2020 für die restlichen Plattformen erscheinen wird. Allerdings sind die drei Versionen bislang nur für Japan angekündigt worden. Ob sie auch hierzulande erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Spieler der Switch-Version, die bereits erhältlich ist, dürfen sich derweil auf neue Inhalte freuen: Ebenfalls auf dem Jump Festa 2020 wurden zahlreiche neue Karten angekündigt. Damit schwillt das Karten-Line-Up auf sagenhafte 10.000 Karten an. Außerdem werden Charaktere aus der Serie Yu-Gi-Oh! Vrains als Duelists im Spiel auftauchen.