Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania will Marvel die nächste Phase des MCUs einleiten und mit Kang einen neuen Bösewicht ins Rampenlicht stellen. Doch kurz vor dem Release des neuen Abenteuers lassen die ersten Kritiken für den Blockbuster Schlimmes ahnen.

Die ersten Kritiken zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania drängen die Vermutung auf, dass sich das MCU mit seinem neuesten Abenteuer überaus mühsam in die fünfte Phase schleppt. Auf Rotten Tomatoes landet der Blockbuster auf dem zweitschlechtesten Rang des Marvel-Universums. Nur das Debakel The Eternals schneidet noch schlechter ab.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania fällt bei Kritikern durch

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania stürzt sich Held Scott Lang zusammen mit The Wasp, Hank Pym und Janet Van Dyne in die Quantenebene, in der es nicht nur vor lauter skurrilen Bewohnern wimmelt, sondern in der auch Kang der Eroberer sein Unwesen treibt und zum ersten Mal im MCU seine Muskeln spielen lässt.

Schaut euch hier den Trailer zu Ant-Man: Quantumania an:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer Deutsch

Bislang wurden auf der Aggregator-Website Rotten Tomatoes 171 Kritikerstimmen für Ant-Man and the Wasp: Quantumania berücksichtigt. Die Wertung des Films erreicht gerade einmal 51 Prozent und kann sich somit nicht das Prädikat „Fresh“ verdienen, das erst ab 60 Prozent positiver Stimmen ausgegeben wird. Selbst Thor: The Dark World, einer der anerkannt schwächsten Einträge des MCUs kam bei den Kritikern auf 66 Prozent. The Eternals belegt dagegen mit kläglichen 47 Prozent den hintersten Platz im internen Marvel-Ranking.

MCU-Enttäuschung: Ausnahme oder Trend?

Die negativen Kritiken merken an, dass der Film hinsichtlich der Welt und Emotionalität der Charaktere einiges versucht, schlussendlich aber stets an den eigenen Dimensionen scheitert und sich orientierungslos anfühlt. Das einzige fast durchgehend als positiv wahrgenommene Element ist die Einführung von Kang, gespielt von Jonathan Majors. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist bereits der 31. Film des Marvel-Franchises und es ist kein Geheimnis, dass Disneys gigantische Gelddruckmaschine seit den Ereignissen von Avengers: Endgame etwas ins Straucheln geraten ist – nicht immer, was die Einspielergebnisse betrifft, aber definitiv hinsichtlich der Qualität der Filme und Serien. Fans hatten gehofft, dass Quantumania mit Phase 5 nun eine Wende schafft, doch dies ist laut dieser Kritiken offensichtlich nicht der Fall.

Auch unsere Kollegen von kino.de sind zwiegespalten, was den neuen Ant-Man-Film betrifft:

