Android-Besitzer müssen sich von einem der größten Kult-Games aller Zeiten verabschieden – Entwickler Rovio entfernt Angry Birds aus dem Play Store. Der Grund dahinter klingt absurd: Das Spiel hatte einfach zu viel Erfolg.

Mit Angry Birds hat Entwickler Rovio eines der bekanntesten Mobile-Games überhaupt geschaffen. Doch nun scheint das Erfolgsspiel dem Studio auf skurrile Weise Probleme zu bereiten – es ist schlichtweg zu beliebt und lenkt die Aufmerksamkeit von anderen Rovio-Games auf sich selbst. Mit dieser kruden Argumentation löscht das Studio den Klassiker deswegen nun aus dem Play Store.

Angry Birds: Studio löscht Mobile-Klassiker

In einem Tweet hat der Entwickler verkündet, dass Rovio Classics: Angry Birds am 23. Februar 2023 aus dem Google Play Store entfernt wird und in Apples App Store in Red’s First Flight umbenannt wird. Laut dem Post beeinträchtige der Klassiker aufgrund seines Erfolgs das restliche Portfolio des Studios auf eine negative Weise.

Spieler, die Rovio Classics: Angry Birds derzeit noch auf ihrem Gerät installiert haben, werden den Zugang nicht verlieren. Alle anderen dürfen sich laut dem Entwickler an den Nachfolgern Angry Birds 2, Angry Birds Friends und Angry Birds Journey versuchen.

Schaut euch hier den Trailer zu Angry Birds Journey an:

Angry Birds Journey: Neues Spiel für Android und iOS

Kommentar von Gregor Elsholz: Angry Birds wird Opfer seines Erfolgs

Angry Birds aufgrund seiner Popularität einzustampfen, ist eine zynische Entscheidung. Das Spiel hat im Play Store 99 Cent gekostet – doch die Profitmarge ist für Rovio hier offensichtlich nicht hoch genug. Die anderen Angry-Birds-Spiele sind free-to-play und somit mit den Mobile-typischen Mikrotransaktionen übersät – ein Konzept das mehr Geld abwirft.

Anstatt Gamern die Wahl zwischen den Spielen zu lassen, greift Rovio direkt zum Äußersten und sperrt den Zugang zu seinem beliebtesten und bekanntesten Spiel – mit dem Ziel, dass alle Angry-Birds-Fans auf die anderen Einträge der Reihe überwandern und dort ordentlich Geld ausgeben.

Dass diese Rechnung jedoch aufgeht, ist bei Weitem nicht garantiert. Schließlich ist Angry Birds nicht das einzige Spiele-Franchise auf Mobilgeräten und Spieler schätzen an dem Klassiker nicht nur die nostalgischen Level, sondern auch die Tatsache, dass keine nervigen Mikrotransaktionen enthalten sind. Das Spiel aus dem Play Store zu entfernen, könnte Rovio deswegen nicht zwangsläufig mehr Geld einbringen, sondern schlicht eine Menge Fans kosten.

