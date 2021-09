Bei Epic Games ist die nächste Lieferung mit kostenlosen Spielen eingetroffen und die sollen so schnell wie möglich zu euch! PC-Spieler können beim Gratis-Spiel dieser Woche einen Job an einem Ort antreten, an dem andere Urlaub machen.

Epic Games Store Facts

Der Epic Games lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Store. Neben Exklusiv-Spielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinsehen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das beste ist: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Diese Woche kommen vor allem Plattformer-Fans auf ihre Kosten.

Das aktuelle Gratis-Game

Yoku's Island Express

Mit Yoku's Island Express erwartet euch eine wilde Mischung aus Plattformer- und Flipper-Spiel – dazu gibt es außerdem noch eine große Portion Open World. Wie zur Hölle das funktionieren soll? Macht euch am besten einfach selbst ein Bild davon, indem ihr euch den Trailer zu Gemüte führt.

Yoku's Island Express könnt ihr euch bis zum 09. September 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern.

Epic Games: Das kommende Gratis-Game

Sheltered

Sheltered ist ein tiefgründiges und emotionales Überlebensmanagementspiel. Ihr übernehmt die Rolle des Beschützers von vier Familienmitgliedern, die nach einer globalen Apokalypse den Weg in eine verlassene Unterkunft gefunden haben.

Wie genau das aussieht, könnt ihr euch schon einmal im Trailer ansehen.

Sheltered könnt ihr euch ab dem 09. September 2021 um 17 Uhr bis zum 16. September 2021 um 17 Uhr kostenlos sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!