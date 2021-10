Wöchentlich schenkt euch Epic Games mindestens ein Spiel. Dieses Mal kommen Paladins- und Zombie-Fans auf ihre Kosten! Das Spiel und das Bonus-Paket für Paladins könnt ihr euch allerdings nur ein paar Tage lang kostenlos sichern.

Die aktuellen Gratis-Inhalte

Epic-Paket für Paladins

Paladins ist ein kostenloser Fantasy-Team-Shooter, bei dem ihr mit mehr als 30 Millionen Spielern eure Waffen schwingt und Zauber wirkt, um Champions zu werden.

Mit dem Epic-Paket schenkt euch Epic Games für Paladins vier Champions: Androxus, Raum, Tyra und Ying – einen Champion für jede Rolle. Zusätzlich warten auf euch zahlreiche Bonusgegenstände für jeden von ihnen – so könnt ihr gut gerüstet ins Abenteuer starten.

Dieses Add-on könnt ihr euch bis zum 21. Oktober 2021 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

In diesem Action-Spiel dreht sich alles um den hirnfressenden Zombie Stubbs. Seine Reise führt ihn durch zahlreiche Umgebungen in der Stadt Punchbowl. Eine Metropole, die während der Eisenhower-Regierung erbaut wurde, um die ultrafuturistische Technologie des 21. Jahrhunderts zu präsentieren.

Fresst Gehirne, steuert andere Personen und macht den Vertreter in Stubbs stolz.

Dieses Spiel könnt ihr euch bis zum 21. Oktober 2021 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Das kommende Gratis-Game

Among the Sleep – Enhanced Edition

Bei diesem Horror-Abenteuer in der Egoperspektive schlüpft ihr in die Rolle eines 2-jährigen Kindes. Mitten in der Nacht werdet ihr von seltsamen Geräuschen geweckt und sucht nun in der Dunkelheit nach jemandem, der euch tröstet.

In Among the Sleep müsst ihr nicht kämpfen oder punkten, sondern erkunden, um die Welt um euch herum zu begreifen.

Das neue Gratis-Spiel könnt ihr euch ab dem 21. Oktober 2021 um 17:00 Uhr bis zum 28. Oktober 2021 um 17:00 Uhr kostenlos herunterladen. Danach wechselt Epic Games das Angebot wieder.

