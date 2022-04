Diese Woche lohnt sich ein Blick in den Epic Games Store so richtig. Dieses Mal könnt ihr mit Total War: Warhammer nicht nur einen echten Strategie-Hit gratis abstauben, sondern euch auch noch ein Roguelite-Action-Spiel sichern.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal runtergeladen, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Total War: Warhammer gratis sichern

Der Epic Games Store bietet jede Woche neue Gratis-Spiele an, immer wieder befinden sich darunter auch einige richtige Gurken, die kaum jemand haben möchte. Diese Woche hingegen gibt es mal wieder ein echtes Highlight abzustauben, nämlich Total War: Warhammer.

Bis zum 7. April um 17:00 Uhr können sich alle PC-Spieler den Strategie-Hit aus dem Hause Sega, der ursprünglich im Jahr 2016 erschienen ist, kostenlos über den Epic Games Store sichern.

Das Video erklärt euch, was Total War: Warhammer so besonders macht:

Was ist Total War: Warhammer

Das Spiel ist ein Mix aus rundenbasierter Aufbaustrategie, der jedoch immer wieder durch taktische Echtzeitschlachten aufgelockert wird. In diesen Gefechten steuert ihr eure Einheiten direkt und müsst nicht nur darauf achten, dass ihr mit den Stärken eurer Einheiten die Schwachstellen eures Gegners ausnutzt, sondern auch das Gelände im Blick behalten. Bogenschützen, die sich auf einer erhöhten Position befinden, können etwa weiter schießen und sich auf diese Weise einen Vorteil verschaffen.

Neben normalen Einheiten könnt ihr euch mächtige Kommandanten mit besonderen Fähigkeiten befehligen, die den Verlauf einer Schlacht mitunter drehen können, wenn bereits alles verloren scheint.

Der Metacritic-Score von Total War: Warhammer liegt bei stolzen 86 Punkten, 78 Prozent der Steam-Spieler haben dem Strategie-Hit eine positive Bewertung verpasst (Quellen: Metacritic / Steam).

City of Brass: Ein Action-Spiel gratis für euch

Wenn ihr mal wieder Lust auf eine Mischung aus Action, Adventure und Ego-Perspektive habt, solltet ihr euch City of Brass anschauen. Das Spiel, entwickelt von den Veteranen der BioShock-Serie, ist direkt der Legende von Tausendundeine Nacht entsprungen.

City of Brass

In diesem rasanten Spiel seid ihr mit Säbel und Peitsche bewaffnet. Damit schlagt ihr euch euren Weg ins Ziel. Doch ganz so einfach ist das nicht! Unermüdlich tickt für euch die Uhr, und wenn die Zeit abgelaufen ist, wartet auf euch nur noch der Tod.

Nur durchschnittlich bewertet: Der Metacritic-Score von City of Brass liegt bei 69 Punkten. Gelobt wird zum Beispiel die Möglichkeit, das Spiel auf unterschiedliche Weisen zu meistern. Spieler sind allerdings mit dem kleinen Umfang der Story unzufrieden. Auf Steam erreicht das Spiel immerhin die Wertung „größtenteils positiv“ (Quellen: Metacritic / Steam).

City of Brass könnt ihr euch bis zum 7. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Ab nächste Woche für euch gratis

Rogue Legacy

In Rogue Legacy kann jeder ein Held sein und das über Generationen hinweg. Jedes Mal, wenn der Spieler stirbt, wird dessen einzigartige Kind zum Nachfolger ernannt. Dieses kann Höhenangst haben oder farbenblind sein, doch man muss nicht perfekt sein, um dieses Spiel zu gewinnen.

Rogue Legacy Launch Trailer

Rogue Legacy zeigt Humor, doch Entwickler Cellar Door Games beschreibt das Spiel als sehr schwer. Immerhin kann mit dem während des Abenteuers gesammelten Gold die eigene Burg verbessert werden, um es den nachfolgenden Kindern leichter zu machen.

Der Metacritic-Score von Rogue Legacy liegt bei stolzen 85 Punkten und auch bei Steam kann das Spiel bisher überzeugen (Quellen: Metacritic / Steam).

Das Game könnt ihr euch ab dem 7. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

The Vanishing of Ethan Carter

Bei The Vanishing of Ethan Carter erwartet euch ein Mystery-Spiel in der Ego-Perspektive. Der Fokus liegt hier auf der Erkundung und der Entdeckung – also genau das Richtige für Fans spannender Geschichten.

The Vanishing of Ethan Carter - 2014 Trailer

Die Spieler schlüpfen hier in die Rolle des Privatdetektivs Paul Prospero. Dieser hat einen Hang zum Okkultismus und kann mit den Toten sprechen. Das nutzt er, um das Geheimnis eines verschwundenen Jungen zu lüften.

Der Metacritic-Score von The Vanishing of Ethan Carter liegt bei guten 82 Punkten. Zwar soll das Spiel weder lang noch eine große Herausforderung sein, doch die Story wird in allerhöchsten Tönen gelobt. Auch bei Steam schneidet das Spiel sehr positiv ab (Quellen: Metacritic / Steam).

Dieses Mystery-Abenteuer könnt ihr euch ab dem 7. April um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

