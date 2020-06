Die attraktive Borderlands: The Handsome Collection ist kostenlos im Epic Games Store, und das schon seit einer Woche. Was? Davon wusstet ihr nichts?! Na dann, schnell nachholen und herunterladen – heute Abend kommt nämlich das nächste kostenlose Spiel angeschlichen.

Jep, ich bin nur hier, um euch daran zu erinnern: Ihr könnt euch im Epic Games Store für euren PC ganz kostenfrei Borderlands: The Handsome Collection holen; ihr müsst sie noch nicht einmal herunterladen – sie wäre einfach da, in eurer Bibliothek, um vielleicht in den nächsten Monaten einmal angefasst zu werden. Wer weiß, womöglich packt euch ja doch noch das Borderlands-Fieber, wenn es bis heute noch nicht ausgebrochen ist?

Borderlands: The Handsome Collection versteckt unter seinem Namen zwei Spiele, einmal Borderlands: The Pre-Sequel (was nicht der erste Teil ist) und Borderlands 2 (was auch nicht der erste Teil ist). Falls ihr den ersten Teil sucht, seid ihr im Epic Games Store nicht richtig – den gibt„ nur auf Steam für euren PC.

Die Frage ist natürlich: Welches mysteriöse Spiel wird nach Borderlands: The Handsome Collection kostenlos angeboten werden? Ihr solltet heute einen Abend einen Blick in den Store werfen. Und jetzt einen Blick in den attraktiven Trailer zur The Handsome Collection:

Ursprüngliche Nachricht vom 28. Mai, 09:03 Uhr

Vor Borderlands war Civilization 6 kostenlos

Alles hat ein Ende, nur im Epic Games Store wird das noch versüßt: Zwar wird ab heute, dem 28. Mai um 17 Uhr, Civilization 6 aus den kostenlosen Spielen herausfallen – aber dafür gibt„ einen neuen, noch unbekannten Titel, der für die Strategie-Simulation eingetauscht wird. Was könnte es sein? Etwa Borderlands 3? Wer weiß! Fakt ist aber, dass ihr die verbliebene Zeit nutzen solltet, um euch Civilization 6 zu sichern. Immerhin könnt ihr den Titel nach Download für immer und drei Tage behalten.

Originalbeitrag vom 19. Mai 2020 um 12:24 Uhr:

GTA 5 kostenlos im Epic Games Store – leider auch mit großer extra Portion Hacker

Das Problem von Hacken und Moddern war in GTA Online schon immer präsent, ist aber durch die kostenlose Verfügbarkeit im Epic Games Store regelrecht explodiert.

Noch bis zum 21. Mai 2020 gibt es GTA 5 und damit auch den Online-Modus kostenlos im Epic Games Store. Spieler die GTA 5 bis jetzt verpasst haben, und davon scheint es überraschend viele zu geben, können das Spiel nun auch zocken. Es ist einfacher den je, einen Account für GTA Online zu erstellen, was zu einer Flut von Hackern und Moddern geführt hat, die nun die Lobbys terrorisieren.

Da Bans zur Zeit keine große Bedrohung sind, machen die Modder den anderen Spielern das Leben zu Hölle und bauen zum Beispiel solche Monstrositäten ins Spiel:

Die gute Nachricht: Der Spuk ist vorbei, wenn die Aktion im Epic Games Store vorüber ist und Rockstar endlich aufgeräumt hat. Vielleicht halten sich neue Spieler ein paar Tage an den Singleplayer-Modus und versuchen es dann mit der Online-Erfahrung, denn dort geht es gerade ziemlich wild zu.

Ursprüngliche Nachricht vom 18. Mai, 09:05 Uhr:

GTA 5 kostenlos im Epic Games Store lässt jetzt auch GTA 5 Online zusammenbrechen

Es ist äußerst verwunderlich, wie viele Spieler wohl tatsächlich darauf gewartet haben, dass sie GTA 5 kostenlos kaufen und testen können: Seitdem der Rockstar-Blockbuster für nichts und wieder nichts im Store angeboten wird, kämpft nicht nur Epic mit Zusammenbrüchen, sondern auch die GTA 5 Online-Server fallen aus. Huch?

Bis zum 21. Mai noch könnt ihr euch GTA 5 kostenlos im Epic Games Store abholen, einzige Voraussetzung: Ihr benutzt den Epic-Launcher zum Spielen. Das Angebot gilt sei Ende letzter Woche, wobei es nach der Veröffentlichung einen Rattenschwanz an Chaos hinter sich her zog. Zuallererst hat es den Epic Games Store selbst umgebracht, da der Andrang auf die Seite zu groß war. Und während dieses Problem mittlerweile behoben ist, stöhnen nun die GTA 5 Online-Server schmerzerfüllt auf: Zu viele Menschen wollen plötzlich spielen. Woran das wohl liegen mag?

Due to extremely high player volumes, we are currently experiencing issues with access to Rockstar Games Services including the Rockstar Games Launcher and GTAV for PC. We are actively working to resolve the issue and will keep you updated of any changes. — Rockstar Support (@RockstarSupport) May 17, 2020

„Wegen extrem hoher Spielerzahlen können momentan Probleme beim Zugang zum Rockstar Games Service auftreten, einschließlich des Rockstar Games Launchers und GTA 5 für den PC. Wir arbeiten aktiv an den Problemen und werden euch darüber informieren, sobald sich etwas ändert.“

Das ist der Beweis: Niemand auf der ganzen Welt – nicht einmal Rockstar – hat damit gerechnet, dass derart viele Menschen GTA 5 spielen würden, wenn es kostenlos angeboten wird. Es ist ein Mysterium; und ich bin sehr gespannt, was passiert, sollten auch RPGs wie The Witcher 3: Wild Hunt oder The Elder Scrolls 5: Skyrim kostenlos werden. Wer in aller Namen hat denn diese Spiele noch nicht gekauft?

Ursprüngliche Nachricht vom 15. Mai, 09:11 Uhr

GTA 5 kostenlos im Epic Games Store lässt die Seite zusammenbrechen

Was ist los mit euch? GTA 5 ist ein sieben Jahre altes Spiel, dass bereits so oft in verschiedenen Sales angeboten wurde, dass ihr es euch sicherlich irgendwann, irgendwo für einen Döner hättet holen können. Gut, für den Gegenwert zu einem Döner. Habt ihr wirklich alle gewartet, bis es kostenlos über den Ladentisch geworfen wird? Ta.

Scheinbar ja, denn nachdem gestern Abend GTA 5 als Geschenk online ging, stürmten Spieler weltweit den Shop und töten ihn. Entwicker Epic Games entschuldigte sich auf Twitter, und wurde mit Danksagungen überschüttet:

Ja, ihr könnt beruhigt sein – der Epic Games Store ist wieder online: Hier kommt ihr zur kostenlosen Premium Edition von Grand Theft Auto 5 im Store, einzig eine Anmeldung ist nötig, damit ihr zum Verkehrsregeln missachtenden Autodieb werden könnt. Das Angebot gilt noch bis zum 21. Mai, und bitte crasht die Seite nicht noch einmal.

Da wartet übrigens noch ein bald-kostenloses Mystery-Spiel, das heute 17 Uhr aufgedeckt wird. Nun, es gibt einige Gerüchte, die auf The Witcher 3: Wild Hunt hindeuten. Allerdings wäre das doch recht seltsam, immerhin gab es The Witcher 3 nie kostenlos auf GOG, und GOG gehört demselben Entwickler. Wir werden es sehen, wie so oft.

Ursprüngliche Nachricht vom 14. Mai, 11:27 Uhr

Aufgepasst, GTA 5 könnte bald kostenlos im Epic Games Store sein

Das letzte Mal, als alle über ein geheimes Angebot im Epic Games Store gesprochen haben, handelte es sich um sechs Batman-Spiele, die für eine Weile kostenlos heruntergeladen werden durften. Epic Games lässt sich nicht lumpen, was seine Geschenke an die Spieler angeht; aber GTA 5? Auf der Startseite des Shops seht ihr momentan ein „Mystery-Spiel“, das in wenigen Stunden offengelegt wird und dann kostenlos zu haben ist.

Nun wollen mehrere Nutzer auf Reddit wie auch auf Twitter bereits eine Werbung für GTA 5 gesehen haben, das kostenlos im Epic Games Store angeboten wird. Es sieht schon ziemlich echt aus:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Der originale Twitter-Beitrag wurde gelöscht, herzlichen willkommen also in der Gerüchteküche.

Unrealistisch wäre GTA 5 in der kostenlosen Epic-Wundertüte allerdings nicht. Zum einen ist das Spiel, wie wir alle wissen, bereits sechs Jahre alt; und ich würde doch annehmen, dass die meisten interessierten Spieler es sich mittlerweile gekauft haben. Wir werden es sehen, richtig?

Ist das alles nicht nur ein verdammt gut gemachter Fake, so könnt ihr euch GTA 5 heute ab 17 Uhr im Epic Games Store kostenlos für den PC herunterladen. Das Angebot soll bis zum 21. Mai gelten. Wie übrigens ein anderer Reddit-Beitrag anmerkt, geht irgendetwas seltsames mit der The Witcher 3: Game of the Year-Edition im Epic Games Store vor: Die Seite es Spiels ist momentan, während ich das hier schreibe, nicht erreichbar. Also – wäre das auch ein Anwärter auf das geheime, kostenlose Spiel? Vielleicht beides! Oh.