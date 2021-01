Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Die aktuellen Gratis-Games dürften vor allem Sci-Fi-Fans freuen.

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie euch einmal im Account gesichert habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Bis zum 14. Januar 2020 um 17:00 Uhr könnt ihr euch das taktische Rogue-lite Crying Suns sichern. Die Woche darauf gibt euch Epic Games die Gelegenheit, euch in Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition mit euren Lichtschwertern in die Schlacht zu stürzen.

Crying Suns

Crying Suns ist ein taktisches Rogue-lite, in dem ihr in die Rolle eines Raumflottenkommandanten schlüpft und ein geheimnisvolles gefallenes Imperium erkundet. Eine umfangreiche Story rundet das Spiel ab. Hier sichert ihr euch das Spiel bei Epic.

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition

Stellt euer Geschick mit dem Blaster, eurem Lichtschwert und der Macht in den Online- und Offline-Schlachten unter Beweis. Die Celebration Edition enthält das Hauptspiel, sämtliche Anpassungsinhalte, die seit der Veröffentlichung als Käufe im Spiel verfügbar waren sowie Objekte aus Star Wars: Der Aufstieg des Skywalkers.

Übrigens gibt es Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition auch für die PlayStation und bis zum 20. Januar 2020 erhaltet ihr das Spiel im Store für 11,99 statt 39,99 Euro.

Originalbeitrag vom 21. Dezember 2020:

Kostenlose Spiele im Wert von 220 Euro sichern: Komplette Liste der Gratis-Games von Epic geleakt

Um das Jahr zumindest in Sache Games nett zu beenden, hat Epic Games sich etwas Besonderes ausgedacht – so schenkt euch das Softwareunternehmen bis zum 31. Dezember 2020 jeden Tag ein Spiel. Ein Leak soll nun verraten, welche Spiele noch auf euch warten.

Epic Games: Verlässlicher Leak?

Es ist nicht der erste Leak der in Bezug auf die Aktion von Epic Games veröffentlicht wurde, doch bisher stellten diese sich als Fake raus. Twitter-Nutzer @jovanmunja hatte allerdings eine Liste veröffentlicht, die sich mit Cities: Skylines, Oddworld: New ‚n‘ Tasty, The Long Dark und Defense Grid: The Awakening bisher als richtig erwiesen hat.

Eine Garantie, dass diese Liste stimmt, gibt es nicht – sollte sie sich als richtig herausstellen, sieht der Fahrplan für die kommenden Tage so aus:

Montag, 21. Dezember: Alien: Isolation

Dienstag, 22. Dezember: Metro 2033

Mittwoch, 23. Dezember: Tropico 5

Donnerstag, 24. Dezember: Inside

Freitag, 25. Dezember: Darkest Dungeon

Samstag, 26. Dezember: My Time At Portia

Sonntag, 27. Dezember: Night in the Woods

Montag, 28. Dezember: Stranded Deep

Dienstag, 29. Dezember: Solitairica

Mittwoch, 30. Dezember: Torchlight 2

Donnerstag, 31. Dezember: Jurassic World Evolution

Das jeweilige Spiel könnt ihr euch täglich bis 17 Uhr sichern und dann für immer behalten.

Cities Skylines gibt es übrigens auch für die PlayStation.

Originalbeitrag vom 18. Dezember 2020:

15 Gratis-Spiele bei Epic Games sichern: Die Jagd ist eröffnet

Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen – das heißt im Moment aber jeden Tag, denn im Dezember gibt es kostenlose Spiele, so weit das Auge reicht.

Epic Games: Der Startschuss ist gefallen

Im Epic Games Store könnt ihr euch jeden Monat mehrere Gratis-Games sichern. Die Genres variieren dabei regelmäßig, also ist für jeden etwas dabei. Damit das Jahr schön endet, möchte euch Epic Games nun reichlich beschenken, so erhaltet ihr vom 17. Dezember an 15 Tage lang täglich ein Gratis-Game.

Der Startschuss der Aktion ist gestern gefallen. Das erste Spiel könnt ihr euch heute noch bis ca. 17 Uhr sichern und wird vor allem Freunde von Städebausimulationen freuen:

Cities Skylines

Heute ab 17 Uhr wird dann das nächste Gratis-Game präsentiert, schaut also am Besten jeden Tag rein.

Cities Skylines gibt es übrigens auch für die PlayStation.

Originalbeitrag vom 11. Dezember 2020:

Epic Games Store: 15 Tage lang kostenlose Spiele abstauben

Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Die aktuellen Gratis-Games dürften vor allem Fans von klassischen RPGs freuen und zusätzlich hat Epic Games noch eine große Überraschung für euch angekündigt. Im Dezember gibt es kostenlose Spiele so weit das Auge reicht.

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das beste ist: Sobald ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten. Bis zum 17. Dezember um 17 Uhr könnt ihr euch noch die RPGs Pillars of Eternity und Tyranny sichern.

Das RPG Pillars of Eternity gibt es übrigens auch für die PlayStation.

Um den Rest des Jahres angenehm auslaufen zu lassen, hat Epic Games noch eine wundervolle Überraschung für euch parat. Im Rahmen der Feiertagsangebote gibt es ab dem 17. Dezember 2020 tolle Rabatte und 15 Tage lang kostenlose Spiele! Hier gilt es aber schnell zu sein, denn die jeweiligen Spiele werden lediglich 24 Stunden zum Download zur Verfügung stehen. Doch auch hier gilt: Einmal gesichert, könnt ihr sie für immer behalten.

Originalbeitrag vom 7. Dezember 2020:

Epic Games Store: Ihr könnt euch wieder 3 Gratis-Games sichern

Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Die nächsten zwei Gratis-Games dürfte vor allem Fans von klassischen RPGs freuen.

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Bis zum 10. Dezember 2020 um 17 Uhr könnt ihr euch noch ein bekanntes Indie-Spiel sichern. Cave Story+ steckt voller Herausforderungen und Geheimnisse. Rennt, springt, schießt, fliegt und bahnt euch so einen Weg durch das Abenteuer, das an klassische 8- und 16-Bit-Spiele erinnert.

Epic Games hat nun die nächsten Gratis-Games bekannt gegeben. Diese können direkt über den Store heruntergeladen werden.

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Erlebt das Spiel, das für eine Wiederbelebung des klassischen Rollenspiel-Genres gesorgt hat, als komplettes, ultimatives Paket mit allen Erweiterungen, Bonusinhalten und Updates – Pillars of Eternity in Perfektion.

Tyranny - Gold Edition

Erlebt ein Rollenspiel mit packender Handlung, bei dem eure Entscheidungen den Unterschied machen. Tyranny – Gold Edition, das ultimative Tyranny-Erlebnis mit allen Tyranny-Erweiterungen und allen zusätzlichen DLCs.

Originalbeitrag vom 27. November 2020:

Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Games stehen zur Verfügung

Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Die nächsten zwei Gratis-Games dürfte sowohl Offroad- als auch Metroid-Fans erfreuen.

Neben exklusiven Spielen und verschiedenen Sale-Angeboten bietet der Epic Games Store auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Dazu gehören bekannte Blockbuster, aber auch Geheimtipps und das Beste ist: Sobald ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Epic Games hat nun die nächsten Gratis-Games bekannt gegeben. Diese können direkt über den Store heruntergeladen werden.

MudRunner

Noch bis zum 3. Dezember 2020 könnt ihr mit monströsen Offroad-Karren durch Sibirien brettern. MudRunner ist ein Fahrzeugsimulationsvideospiel, in dem ihr aus 19 Geländefahrzeugen mit speziellen Eigenschaften und eigenem Zubehör wählen könnt. Erfüllt Aufgaben auch unter extremen Bedingungen und erkundet die immersive Sandbox-Umgebung.

Nur mit Karte, Kompass, Seilwinde und euren Fahrkünsten ausgestattet, könnt ihr die Herausforderungen allein oder im Koop zusammen mit drei anderen Spielern meistern.

Cave Story+

Vom 3. Dezember bis zum 10. Dezember 2020 könnt ihr euch ein bekanntes Indie-Spiel sichern. Cave Story+ steckt voller Herausforderungen und Geheimnisse. Rennt, springt, schießt, fliegt und bahnt euch so einen Weg durch das Abenteuer, das an klassische 8- und 16-Bit-Spiele erinnert.

Auch heutzutage findet noch die eine oder andere LAN-Party statt.

Nur für kurze Zeit kostenlos: Epic Games schenkt euch drei neue PC-Spiele

Es ist wieder eine Woche rum und schon hat Epic Games die nächsten Gratis-PC-Spiele im Schlepptau. Dieses Mal ist es bunt gemischt, denn auf euch warten Dämonen, Raumschiffschlachten und auch etwas Anime.

Epic Games Store: Eine bunte Mischung

Der Epic Games Store lockt die PC-Spieler regelmäßig mit Exklusiv-Spielen, Sales, aber auch mit kostenlosen Spielen in den Shop. Nun wurde bekannt gegeben, auf welche Spiele ihr euch in den nächsten zwei Wochen freuen dürft. Zwar habt ihr nur begrenzt Zeit, euch diese zu sichern, doch dann dürft ihr sie für immer behalten.

Bis zum 19. November 2020 könnt ihr euch The Textorcist herunterladen. Ein Adventure, in dem ihr Dämonen mit eingetippten Sprüchen exorzieren müsst.

The Textorcist

Vom 19. bis zum 26. November 2020 geht es weiter mit einem bekannten Raumschiff-Spiel und einem Knobel-Story-Anime-Spiel:

Elite Dangerous

Das Science-Fiction-Spiel setzt für das Gameplay eine dauerhafte Internetverbindung voraus. Ein konkretes Spielziel ist nicht vorgegeben, doch das Spiel ist mit seiner Open World eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und bewaffneter Weltraum-Flugsimulation unter den Bedingungen einer weitgehend realistischen Raumflugmechanik.

Wenn ihr Elite Dangerous lieber auf der PlayStation spielen möchtet, nutzt gerne den Link, dieser führt euch direkt zur Produktseite im PlayStation Store.

The World Next Door

The World Next Door, das sich an der gefühlvollen Erzählweise und der spannenden Action von Anime- und Indie-Spielen orientiert, begleitet die junge, rebellische Jun, die sich weit weg von zu Hause in der magischen und mysteriösen Welt von Emrys wiederfindet.

Originalbeitrag vom 6. November 2020:

Nur für kurze Zeit kostenlos: Epic Games schenkt euch zwei neue Spiele

Der Epic Games Store verschenkt jede Woche neue Gratis-Games und nun wurden die nächsten bekannt gegeben. Diese und nächste Woche kommen Strategie- und Adventure-Fans auf ihre Kosten.

Epic Games Store: Beherrscht oder besiegt Dämonen

Nutzer des Epic Games Stores werden regelmäßig mit Vorteilen überschüttet und vor allem Gratis-Spiele sind gern gesehen. Neben AAA-Titeln bietet der Store oft Geheimtipps und gute Klassiker an und das Beste ist, dass ihr die Spiele für immer behalten könnt, wenn ihr sie runtergeladen habt. Kommen wir zu den Spielen:

Dungeons 3

In Dungeons 3 hat der Dungeon Lord erfolgreich die Mächte des Bösen vereint und die Wurzeln seines dunklen Imperiums etabliert, was ihn zum nächsten Schritt in seinem teuflischen Streben führt: Expansion!

Indem er die Dunkelelfen-Priesterin Thalya zu sich lockte und zu seinem Oberleutnant machte, hat der Dungeon Lord einen Weg gefunden, seinen Eroberungsfeldzug von den Grenzen seines unterirdischen Verstecks aus zu lenken. Mit Thalya an vorderster Front und den vereinten Kräften des Bösen zu ihrer Unterstützung werdet ihr jeden Trick anwenden müssen, um die Weltverbesserer der Überwelt ein für alle Mal zu besiegen!

Dungeons 3 könnt ihr bis zum 12. November 2020 bis zum 17 Uhr kostenlos herunterladen.

The Textorcist

The Textorcist ist eine elektrisierende Mischung aus Bullet-Hell-Shooter und Typing Game. Es geht darum, den Kugeln auszuweichen, während Exorzismen einzutippen sind, also beide Gehirnhälften einschalten und rein ins Abenteuer von Ray Bibbia!

Das Spiel könnt ihr euch vom 12. bis zum 19. November 2020 kostenlos sichern.

Originalbeitrag vom 30. Oktober 2020:

Epic Games Store: Mit 3 neuen Gratis-Games kann Halloween kommen

Halloween steht vor der Tür und pünktlich dazu könnt ihr euch nun die neuen Gratis-Games im Epic Games Store sichern. Damit ist das gruseligste Fest im Jahr gerettet.

Der Spookytober geht weiter

Ab heute stehen euch zwei neue Gratis-Games im Epic Games Store zur Verfügung und in Kürze kommt ein drittes Spiel hinzu.

Bis zum 5. November könnt ihr euch das Horrorspiel Blair Witch kostenlos herunterladen und für immer behalten. Wenn ihr Geister lieber fangt, ist das Ghostbusters-Abenteuer vielleicht etwas für euch. Ghostbusters: The Video Game Remastered steht ebenfalls bis zum 5. November zum kostenlosen Download bereit.

Inspiriert von der kinematischen Legende von Blair Witch erlebt ihr mit dieser neuen Geschichte ein Psychohorror-Spiel, das eure Reaktionen auf Angst und Stress beobachtet.

Schnallt euch euer Protonen-Pack noch mal an und unterstützt die Ghostbusters dabei, New York zu retten. Das Spiel enthält die Stimmen und die Gesichter von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson in einer Geschichte, die eigens von den Machern des Films – Dan Aykroyd und Harold Ramis – geschrieben wurde. Ein echter Klassiker also.

Ab dem 5. November könnt ihr euch schon das nächste Gratis-Game sichern. Dieses Mal geht es allerdings in eine ganz andere Richtung, denn hier steht die Kriegsführung im Fokus.

Wargame: Red Dragon enthält 17 spielbare Parteien mit insgesamt mehr als 1450 verschiedenen Einheiten. Alles dreht sich um die amphibische Kriegsführung, weswegen euch diverse Schiffstypen wie Zerstörer, Korvetten, Landungsboote, Versorgungsboote und weitere sowie mobile Abschussrampen und Amphibienfahrzeuge zur Verfügung stehen.

Wargame: Red Dragon könnt ihr euch bis zum 12. November kostenlos herunterladen und für immer behalten.

Originalbeitrag vom 16. Oktober 2020:

Geniales Horrorspiel jetzt kostenlos abstauben – nur für kurze Zeit!

Epic Games hat die kommenden kostenlosen Spiele bekannt gegeben. Solltet ihr Fan von Horrorspielen sein, kommt ihr derzeit definitiv auf eure Kosten.

Spookytober: Epic Games verschenkt Horrorspiele

Bis zum 22. Oktober 2020 könnt ihr euch noch die Spiele Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom New Lands herunterladen und für immer behalten. So ist das auch bei den kommenden Gratis-Games, die Epic Games nun bekannt gegeben hat – es wird gruselig und spannend zugleich.

Costume Quest 2

In Costume Quest 2, die Fortsetzung von Costume Quest, die Fans jeden Alters in bonbonbesessene Kreuzritter verwandelte, müsst ihr es mit schurkischen Soldaten aufnehmen. Dieses inspirierte RPG-Abenteuer enthält eine Reihe neuer Features und Verbesserungen des Gameplays, um den Spaß am Schabernack zu verdoppeln. Erforscht gruselige Landschaften, zieht bezaubernde neue Kostüme an und sammelt gruselige Karten, die ihr im Kampf gegen eine Legion von hygienebegeisterten Bösewichten einsetzen könnt. Nur die heldenhaften Geschwister Wren und Reynold können Halloween für immer retten, so heißt es zumindest in der Beschreibung.

Layers of Fear 2

Layers of Fear 2 ist ein psychologisches First-Person-Horrorspiel mit Schwerpunkt auf Erkundung und Story. Als Spieler steuert ihr einen Hollywood-Star, der dem Ruf eines rätselhaften Regisseurs folgt, um an Bord eines Überseedampfers die Hauptrolle in einem Film zu spielen. Vorsicht, denn manches könnte nicht das sein, was es scheint.

Diese Gratis-Games könnt ihr euch vom 22. Bis zum 29. Oktober 2020 herunterladen.

Originalbeitrag vom 15. Oktober 2020:

Kostenlose Spiele auf Epic Games: Ein Blick auf das neue Angebot

Heute ist es wieder so weit. Der Epic Games Store stellt heute zwei neue Spiele zum kostenlosen Download bereit. Passend zu Halloween kommen Horror-Fans auf ihre Kosten, doch wenn ihr es ruhiger mögt, könnt ihr bei einem Simulationsspiel entspannen.

Epic Games: Zwei neue Spiele für euch

Ab heute, dem 15. Oktober 2020 um 17 Uhr, könnt ihr euch bei Epic Games die Spiele Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom New Lands sichern.

Bei Amnesia: A Machine for Pigs handelt es sich um ein Ego-Horrorspiel, das euch in die Abgründe von Gier, Macht und Wahnsinn hineinziehen soll. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Vom Fieber und Träumen über eine obskure, höllische Maschine geschüttelt, erwacht der wohlhabende Unternehmer Oswald Mandus in seinem Bett ... doch er erwacht in einem Albtraum von Realität, gemartert von Traumbildern einer desaströsen Expedition nach Mexiko, gebrochen durch die platzenden Träume einer industriellen Utopie und gepeinigt durch Schuld und eine Tropenkrankheit. Im Haus ist es still, aber der Boden unter ihm vibriert nach dem Willen einer teuflischen Maschine. Sicher weiß er nur, dass seine Kinder in Todesgefahr sind ... und dass nur er sie retten kann.“

Kingdom: New Lands baut auf dem preisgekrönten Gameplay von Kingdom auf und knüpft an dessen Mysterien an. Baut euer 2D-Königreich auf und verteidigt es gegen dunkle Mächte.

Beide Spiele stehen vom 15. bis zum 22. Oktober zum kostenlosen Download für euch bereit und können eurem Epic-Account hinzugefügt werden.

Nicht genug Horror? Vielleicht ist das Spiel etwas für euch.

Originalbeitrag vom 9. Oktober 2020:

Kostenlose Spiele auf Epic Games: Bereits jetzt einen Blick aufs neue Angebot werfen

Kaum hat Epic Games zwei neue Spiele zum kostenlosen Download freigegeben, können wir auch schon wieder einen Blick auf die kommenden Gratis-Games werfen. Passend zu Halloween kommen unter anderem Horror-Fans voll auf ihre Kosten.

Originalartikel:

Neue Spiele auf Epic Games: ABZU ist eine echte Indieperle

Es ist mal wieder soweit! Einmal pro Woche aktualisiert Epic Games sein Angebot an kostenlosen Spielen, um 17 Uhr fällt der Hammer für die nächste Runde an Gratis-Games. Dieses Mal gibt es für euch ABZU und Rising Storm 2: Vietnam abzustauben. Lasst es euch gesagt sein, beide Spiele sind definitiv einen Blick wert! Wir erklären euch, was die Spiele so besonders macht und für wen sich der Download lohnt.

In ABZU geht ihr auf eine wundervolle Reise durch die Tiefen eines geheimnisvollen Ozeans. Ihr schwimmt durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ökosystemen und versucht nach und nach die Welt zu verstehen, in der ihr euch befindet. Dabei besticht ABZU immer wieder mit wunderschönen Szenen, die euch mitunter den Atem rauben werden.

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck von ABZU machen:

Für Action-Fanatiker ist das Spiel jedoch nichts. Denn während eures Tauchgangs müsst ihr euch nicht vor Gefahren schützen oder anderweitig zur Wehr setzen. ABZU setzt auf eine stressfreie Erfahrung, die zum Entspannen und Rätseln einlädt – eine echte Indie-Perle!

Gratis-Games bei Epic Games: Ein Taktik-Shooter für Hardcore-Fans

Aber hey, für alle Adrenalin-Junkies gibt es ja immer noch Rising Storm 2: Vietnam ebenfalls kostenlos. Der taktische Multiplayer-Shooter versetzt euch in den Vietnam-Krieg, in dem ihr wahlweise die Rolle der amerikanischen Streitkräfte oder des Vietcong einnehmt. Beide Seiten haben ihre Alleinstellungsmerkmale, die für Vorteile in den Schlachten sorgen.

Atmosphäre, die zum Schneiden dicht ist – das ist Rising Storm 2!

Für Hobby-Rambos ist der Ego-Shooter aber nichts – Rising Storm 2: Vietnam richtet sich an Taktik-Liebhaber, belohnt Teamplay und ein vorsichtiges Vorgehen. Auch der Sprachchat spielt eine wichtige Rolle, um sich mit seiner Einheit abzustimmen. Dafür fühlen sich die einzelnen Gefechte jedoch umso spannender an und ein Sieg umso belohnender.