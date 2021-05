Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Derzeit könnt ihr in einem Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel spannende Aufgaben lösen oder auf die Jagd gehen.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Fans von Multiplayer-Spielen auf ihre Kosten, zudem gibt es einen neuen Sale im Epic Games Store, bei dem ihr massig sparen könnt. Nächste Woche erwartet euch dann eine weitere Überraschung, die Epic aktuell noch geheim hält.

Epic Games: Das aktuelle Gratis-Game

Among Us

Spielt mit 4-10 Spielern online oder im lokalen WLAN und versucht, euer Raumschiff zum Abflug vorzubereiten. Doch passt gut auf, denn ein oder mehrere zufällig bestimmte Spieler der Besatzung sind Verräter und wollen alle umbringen!

In Among Us schlüpft ihr selbst entweder in die Rolle eines Besatzungsmitglieds und erledigt Aufgaben auf dem Schiff, um zu gewinnen. Meldet Leichen, beruft Notfalls-Meetings ein und werft den Verräter raus. Als Verräter sorgt ihr for Chaos und trickst Unschuldige aus. Ihr gewinnt, wenn alle Besatzungsmitglieder überwältigt wurden. Seid ihr Meister der Sabotage?

Among Us könnt ihr euch bis zum 3. Juni 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Epic Mega Sale: Spiele bis zu 75 Prozent reduziert

Wir empfehlen euch außerdem unbedingt einen Blick in den aktuellen Epic Mega Sale zu werfen. Hier findet ihr bis zum 17. Juni 2021 über 300 Spiele im Angebot, einige davon sind bis zu 75 Prozent reduziert.

Wir hätten da ein paar Empfehlungen für euch:

