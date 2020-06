Ab heute gibt es ein neues Gratis-Game im Epic Games Store, das ihr euch sichern und für immer behalten könnt. Nach dem Strategiespiel Civilization 6 folgt nun das Couch-Koop-Kochspiel Overcooked.

Overcooked wird als ein chaotisches Couch-Koop-Spiel für ein bis vier Spieler beschrieben. Auf der offiziellen Seite heißt es:

„Arbeitet mit anderen Köchen im Team, um leckere Gerichte zuzubereiten und sie den hungrigen Gästen zu servieren, bevor sie wütend davonstürmen. Schärft eure Messer und setzt eure Kochmützen auf. In diesen irren Küchen trennt sich die Spreu vom Weizen. Strengt euch an, sonst ist die Sache gegessen!“

Wenn die Beschreibung für euch interessant klingt, könnt ihr euch das Spiel ab heute kostenlos im Epic Games Store sichern. Bis zum 11. Juni 2020 um 17:00 Uhr habt ihr Zeit, dann folgt das nächste Gratis-Game im Epic Games Store.

Originalbeitrag vom 28. Mai 2020 um 16:59 Uhr:

Jetzt gratis im Epic Games Store – Borderlands: The Handsome Collection

Der Epic Games Store hat heute das nächste Gratis-Game bekannt gegeben. Nach den Krachern GTA 5 und Civilization 6 folgt nun ein bekannter Shooter – Borderlands: The Handsome Collection.

Wie es scheint, stellt sich der Leak, den wir euch vor ein paar Tagen vorstellten, tatsächlich als wahr heraus. Das Strategie-Spiel Civilization 6 wird nun vom Action-Rollenspiel-Ego-Shooter Borderlands abgelöst. Um genau zu sein, handelt es sich dabei um die Handsome Collection. Diese beinhaltet Borderlands 2 inklusive aller Addons sowie Borderlands: The Pre-Sequel mit allen Erweiterungen.

Das Gratis-Game könnt ihr euch nun bis zum 4. Juni 2020 sichern, dann folgt das nächste Geschenk vom Epic Games Store. Doch keine Sorge, einmal gesichert, könnt ihr das Spiel für immer behalten und so oft spielen, wie ihr möchtet.

Originalbeitrag vom 27. März 2020 um 12:12 Uhr:

Gratis im Epic Games Store: World War Z und mehr

Im Epic Games Store stehen neue kostenlose Vollversionen zum Download bereit. Wenn ihr euch die PC-Spiele rechtzeitig sichert, könnt ihr diese für immer behalten. Um welche Spiele es sich handelt, haben wir für euch zusammengefasst.

Der Epic Games Store gibt jetzt bekannt, welche Vollversionen die kommenden Tage kostenlos zum Download zur Verfügung stehen werden. Hier dürfen sich die Spieler über eine Überraschung freuen, denn diese Wochen stehen gleich drei Gratis-Spiele zur Verfügung.

Gratis-Spiel im Epic Games Store: World War Z

Diese Woche stehen gleich drei Gratis-Spiele zur Verfügung, die ihr euch bis zum 2. April 2020 sichern könnt. Neben Figment und Tormentor X Punisher, verschenkt die Plattform zusätzlich das PC-Spiel World War Z.

World War Z ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, bei dem vier Spieler an verschiedenen Orten gegen riesige Horden von Zombies kämpfen. Die Spieler können aus verschiedenen Klassen wählen und im Laufe des Spiels passende Waffen freischalten. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, empfehlen wir euch unseren Test.

Originalbeitrag vom 7. Februar 2020 um 17:20 Uhr:

Bald gratis im Epic Games Store – Das Hardcore-RPG Kingdom Come: Deliverance

Wenn ihr ein Rollenspiel sucht, das ein Mittelalter-Setting knüppelhart umsetzt, könnte Kingdom Come: Deliverance etwas für euch sein. Das Spiel wird bald gratis im Epic Games Store verfügbar sein.

Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance hat für einiges Aufsehen gesorgt, bevor und nachdem es im Jahr 2018 für Konsolen und PC erschien. So machte es bei einer breiteren Masse von Menschen durch die Rassismusvorwürfe gegenüber Entwickler Daniel Vavra von sich reden. Nachdem es veröffentlicht war, stritten die Leute dann vor allem über die Steuerung und den Schwierigkeitsgrad des Spiels (außerdem waren Bugs zum Release ein großes Thema). Nun, zwei Jahre später, haben sich zwei Lager herausgestellt: Die, die das Spiel für seinen Realismusanspruch mögen und es gut finden, dass das Spiel einem wenig verzeiht. Und die, die es für zu arbeitsintensiv und beschwerlich halten.

Gratis-Spiel im Epic Games Store: Kingdom Come: Deliverance

Wenn ihr herausfinden möchtet, was es nun mit dem umstrittenen RPG auf sich hat, ist nächste Woche, ab dem 13. Februar, eure Chance dafür gekommen. Denn ab dann wird Kingdom Come: Deliverance für eine Woche gratis im Epic Games Store zur Verfügung stehen. Um es zu spielen, ladet euch einfach den Epic Games Launcher herunter.

Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch in der Zwischenzeit noch die beiden Videospielumsetzungen der beliebten Brettspiele Carcasonne und Ticket to Ride herunterladen. Die sind nämlich gratis im Epic Games Store zu haben, bis das Angebot auf Kingdom Come: Deliverance umgestellt wird.