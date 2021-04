Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Sichert euch da noch schnell das aktuelle Gratis-Spiel, bevor bereits das nächste an den Start geht.

Von Epic Games geschenkt: Ein spannendes Point & Click Adventure

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit Exklusiv-Spielen, speziellen Sales sowie kostenlosen Games und die können sich durchaus sehen lassen. Mal handelt es sich um Blockbuster, mal sind Geheimtipps dabei. Derzeit könnt ihr mit Tales of the Neon Sea ein spannendes und mit Rätseln bestücktes Point & Click Adventure abstauben, allerdings nur noch für eine kurze Zeit!

In Tales of the Neon Sea stoßt ihr auf eine Welt voller Intrigen und Misstrauen. Im Jahr 2140 leben Menschen und Roboter zusammen in den Städten, doch eskalierende Spannungen und gegenseitiges Misstrauen sind allgegenwärtig.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Tales of the Neon Sea machen:

Untersucht den Tatort, sichert die Beweise und nutzt eure Kombinationsgabe, um den Fall Stück für Stück zu lösen. Sobald sich der Nebel gelichtet hat, werdet ihr die Wahrheit sehen oder vielleicht ein noch größeres Geheimnis aufdecken.

Sichert euch das Spiel bis zum 8. April 2021 um 17:00 Uhr.

Tales of the Neon Sea im Epic Games Store

Epic Games: Das nächste Gratis-Game

Bei 3 out of 10 handelt es sich um eine spielbare Sitcom, gespickt mit einer ordentlichen Portion Humor. Begleitet im Spiel die Entwickler des schlechtesten Videospielstudios der Welt bei ihren fortwährenden Abenteuern, auf denen sie absurde wie aktuelle Possen ertragen müssen.

Der Trailer zum Spiel ermöglicht euch einen ersten Eindruck:

Epic Games schenkt euch Season 2 des Spiels. Bei der Fortsetzung der Saga gibt es weitere Eskapaden und Missgeschicke. Koffeinierte Superkräfte, sensible KIs sowie rivalisierende Spielestudios stehen den Shovelworks Studios im Weg, wo man sich gerade darum bemüht, endlich mal ein Spiel zu machen, das eine bessere Wertung als „3 out of 10“ bekommt. Wird das Studio es in dieser Saison endlich schaffen?

Sichert euch das Spiel vom 8. bis zum 15. April 2021.

3 out of 10 im Epic Games Store

