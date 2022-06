Diese Woche verschenkt Epic Games gleich zwei Spiele. Dieses Mal kommen Fans von Game Of Thrones und von Simulationsspielen voll auf ihre Kosten. Nächste Woche gibt es dann schon wieder zwei neue Spiele für euch.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

Bei diesem Spiel handelt es sich um die digitale Version eines bekannten Brettspiels von Fantasy Flight Games.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition — Launch Trailer

Um in dem Spiel A Game Of Thrones: The Board Game erfolgreich zu sein, müsst ihr auf strategische Planung, meisterhafte Diplomatie sowie militärische Stärke setzen. Nur wenn ihr dazu in der Lage seid, das richtige Gleichgewicht zu finden, könnt ihr euch vielleicht den Weg zum Thron bahnen.

Bei Steam bewerten die Spieler A Game Of Thrones als „größtenteils positiv“. Fans finden die Möglichkeiten des Spiels sowohl im Solo- als auch im Multiplayer exzellent, es wird aber auch von zahlreichen Bugs berichtet (Quelle: Steam).

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 30. Juni um 17 Uhr kostenlos sichern.

Car Mechanic Simulator 2018

In diesem Spiel handelt es sich um einen typischen Simulator, in dem ihr alles dafür tun müsst, um euer Reparaturservice-Imperium zu vergrößern.

Car Mechanic Simulator 2018 - Official Trailer

In Car Mechanic Simulator 2018 erwarten euch sowohl klassische als auch einzigartige Autos in fotorealistischer Grafik. Arbeitet ihr beim Reparieren, Lackieren und Tunen gut, bringt ihr euren Reparaturservice nach ganz oben.

Bei Steam bewerten Simulationsfreunde das Spiel mit „sehr positiv“. Spieler loben, dass man in dem Spiel sogar etwas lernt (Quelle: Steam).

Das Spiel könnt ihr euch bis zum 30. Juni um 17 Uhr kostenlos sichern.

Die kommenden Gratis-Spiele

Geneforge 1 - Mutagen

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Fantasy-RPG, in dem ihr entscheidet, wie ihr es spielt. Mit Gewalt oder List? Eure Armee maßgeschneiderter Mutantenmonster ist dabei immer an eurer Seite.

Geneforge 1 - Mutagen Trailer

In Geneforge 1 - Mutagen findet ihr euch auf einer einsamen Insel wieder. Eure Aufgabe ist es, Schätze zu finden und Diebe entweder zu vernichten oder euch ihnen anzuschließen.

Bei Steam wird das Spiel mit „sehr positiv“ bewertet. Nutzer loben die großartige Story und die verschiedenen Enden (Quelle: Steam). Geneforge 1 - Mutagen könnt ihr euch ab dem 30. Juni um 17 Uhr kostenlos sichern.

Iratus: Lord of the Dead

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein rundenbasiertes, taktisches Roguelike-RPG.

Iratus: Lord of the Dead - Full Release Trailer

Eure Aufgabe ist es, eine Armee von Untoten anzuführen und einem zornigen Nekromanten zu helfen, die Oberflächenwelt zu erreichen. Auf Steam bewerten die Spieler Iratus: Lord of the Dead mit „sehr positiv“. Gelobt wird die Ähnlichkeit zu Darkest Dungeon, aber auch, dass es nicht so schwierig ist (Quelle: Steam).

Das Spiel könnt ihr euch ab dem 30. Juni um 17 Uhr kostenlos sichern.

