Das Spiel des Jahres 2019 könnt ihr euch jetzt völlig kostenfrei herunterladen und installieren. Der Haken? Es gibt keinen. Dieses Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Death Stranding Facts

Death Stranding kostenlos: Epic Games Store ist wieder großzügig

Immer mal wieder wirft der Epic Games Store mit wahrlich epischen Spielen um sich, und heute ist so ein Tag: Bis zum 25. Mai könnt ihr euch den Kojima-Blockbuster Death Stranding völlig kostenfrei auf euren PC herunterladen. Falls ihr das Spiel noch nicht besitzt, spricht nichts dagegen, es euch schnellstmöglich zu holen. Hier geht es zur Epic-Games-Store-Seite.

Schaut euch den Trailer zu Death Stranding an:

DEATH STRANDING PC – Launch Trailer

In Death Stranding übernehmt ihr die Rolle von Sam Bridges in einem postapokalyptischen Amerika, das von grotesken Kreaturen aus dem Jenseits heimgesucht wird. Ihr wandert durch eine wunderschöne, realistische Landschaft, um wichtige Lieferungen an verschiedene Außenposten zu transportieren. Dabei müsst ihr euch nicht nur um ein Baby kümmern und gigantischen Monstren aus dem Weg gehen, sondern auch dem Wetter und der Natur standhalten.

Besonders originell und einschneidend ist das Gameplay im Spiel: Während eurer Reise als Lieferant könnt ihr Dark-Souls-like Hilfe von anderen Spielern bekommen, ohne diese jemals zu treffen. Auch dürft ihr anderen helfen, indem ihr auf Hindernisse hinweist oder wortwörtlich Brücken baut. Die Story im Spiel ist komplex und bizarr, wie es Fans von Hideo Kojima gewohnt sind. Insgesamt ist Death Stranding eine Erfahrung, die ihr so noch nie in einem Spiel gemacht haben werdet: Ob euch das gefällt, überfordert, langweilt oder völlig in den Bann zieht, müsst ihr selbst herausfinden.

In meinem Test zu Death Stranding sage ich euch, warum das Spiel ein Meisterwerk ist:

Death Stranding ist ursprünglich 2019 für die PS4 erschienen und kam später auch für den PC heraus. Das Angebot im Epic Games Store bleibt noch bis zum 25. Mai 2023 bestehen.