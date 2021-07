Die Spiele-Verkaufszahlen in Europa zeigen, welche Games bei den Spielern aktuell besonders gefragt sind. Normalerweise finden sich hier alte Bekannte, im ersten Halbjahr 2021 konnte jedoch Nintendo überraschend den ersten und dritten Platz für sich beanspruchen.

Spiele-Bestseller in Europa: Super Mario 3D World ist der neue König

In regelmäßigen Abständen wirft das größte deutsche Marktforschungsinstitut GfK einen Blick auf die aktuellen Games-Verkaufszahlen in Deutschland und Europa. Die erste Hälfte des Jahres 2021 ist inzwischen vorbei, höchste Zeit also, um ein Zwischenfazit zu ziehen und den aktuellen Spiele-Bestseller Europas zu küren. Für die Auswertung berücksichtigt wird lediglich der Verkauf physischer Versionen, digitale Absatzzahlen zählen nicht mit in die Statistik.

Statt FIFA 21 oder Dauerbrennern wie Minecraft oder GTA 5 kann sich Super Mario 3D World + Bowser's Fury für die Nintendo Switch die Krone unter den Nagel reißen. Die Switch-Neuauflage des Mario-Spiels für die Wii U dominierte die Charts in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Schweiz, Niederlande und Norwegen. Das ist besonders erstaunlich, da das Spiel erst am 12. Februar 2021 erschien und damit nur viereinhalb Monate Zeit hatte, um sich die Pole Position zu sichern.

Der aktuelle Gaming-Spitzenreiter in Europa: Super Mario 3D World + Bowser's Fury!

Das Fußballspiel FIFA 21 muss sich mit Platz 2 zufriedengeben, auf Platz 3 hingegen ist ein weiteres Spiel von Nintendo zu finden: Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Auch Jahre nach dem Release scheint das Interesse am Arcade-Racer ungebrochen zu sein.

Gaming-Hits in Deutschland: PC-Hit überrascht

Auch in Deutschland ist das Interesse ähnlich gelagert. Super Mario 3D World + Bowser's Fury führt auch hierzulande die Bestseller-Liste an, FIFA 21 folgt knapp dahinter.

Und welches Spiel kaufen sich PC-Spieler 2021 am häufigsten noch immer als Retail-Version? Laut der Auswertung der GfK das bereits vor 7 Jahren erschienene Die Sims 4. Simulatoren sind bei uns sowieso sehr gefragt, da ergibt der Sieg des bekannten Life Sims durchaus Sinn.

PS5-Spieler greifen in Deutschland am liebsten zu Ratchet & Clank: Rift Apart, bei Xbox-Series-Gamern hingegen war Resident Evil Village am gefragtesten.

Was sagt ihr zu diesen Ergebnissen? Hattet ihr sowieso schon mit einem solchen Resultat gerechnet? Oder hättet ihr andere Spiele an der Spitze der Charts erwartet?