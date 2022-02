Das Action-Adventure It Takes Two konnte im vergangenen Jahr viele Spieler begeistern und nun können Fans die Abenteuer von Cody und May bald auch im Fernsehen erleben. Eine TV-Adaption ist bereits in Planung.

It Takes Two: Genug Stoff für eine TV-Produktion

Das Videospiel It Takes Two ist im Koop-Modus ein echtes Erlebnis, das geht spätestens aus der Metacritic-Bewertung von 88 hervor (Quelle: Metacritic). Das Spiel, oder zumindest die Idee dahinter, scheint außerdem genug Stoff für eine TV-Produktion zu bieten. Doch worum geht es eigentlich in dem Videospiel?

It Takes Two folgt dem Elternpaar Cody und May. Sie werden durch Magie in kleine, lebendige Puppen verwandelt. Nun ist es an ihnen, ihre zerrüttete Ehe zu überwinden und zusammenzuarbeiten, um eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern. Ziel ist es, ihre richtige Größe wiederzuerlangen, zur Normalität zurückzukehren und für ihre Tochter da zu sein – eine zweite Chance für ihre Ehe.

It Takes Two: Wer arbeitet an der Adaption?

Um das Projekt zu verwirklichen, hat sich die Hazelight Studios mit dj2 Entertainment zusammengetan. Ziel ist es, das Videospiel für Film und Fernsehen zu adaptieren und beide Parteien freuen sich auf diese Zusammenarbeit:

„Es hat mir und dem Team sehr viel Spaß gemacht, die Welt und die Geschichte von ‚It Takes Two‘ zu erschaffen“, so Hazelight-Gründer und Creative Director Josef Fares. „Da es eine starke Geschichte mit vielen verrückten Charakteren und ebenso verrückten Koop-Action-Momenten hat, ist das Potenzial für eine großartige Film- oder Fernsehadaption enorm.“ „dj2 fühlt sich geehrt, mit Josef, Oskar und dem unglaublichen Team der Hazelight Studios an der linearen Medienadaption von ‚It Takes Two‘ zu arbeiten“, so dj2-CEO und Gründer Dmitri M. Johnson. „Genau wie der Rest der Spielewelt haben wir uns Hals über Kopf in Cody, May, Rose, Dr. Hakim und das fantasievolle Fantasy-Universum, das Hazelight geschaffen hat, verliebt und können es kaum erwarten, diese Charaktere – und diese Welt – auf dem großen und kleinen Bildschirm zum Leben zu erwecken.“ (Quelle: Variety)

Noch ist nicht sicher, ob es sich dabei um einen Film oder eine Serie handelt und auch nicht, wo das Ergebnis ausgestrahlt oder gestreamt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

