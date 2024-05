Erscheint GTA 6 wirklich pünktlich? Chef macht klare Ansage

Spiele werden ständig verschoben – ganz besonders in einer Zeit, in der mehr und mehr Studios schließen müssen. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat sich jetzt zum geplanten Release-Termin von GTA 6 geäußert.

GTA 6 Facts

Kommt GTA 6 wirklich pünktlich? CEO Strauss Zelnick äußert sich positiv

So richtig kann man angekündigten Release-Terminen nicht mehr vertrauen: Ständig werden große wie auch kleine Spiele verschoben, was meistens auch in Ordnung ist – außer natürlich, es handelt sich um das Traumspiel, auf das man persönlich schon jahrelang wartet. Unter diese Kategorie fällt GTA 6, weil es einfach eines der meisterwarteten Spiele seit dem Kult-Blockbuster GTA 5 ist.

Anzeige

Habt ihr alle wichtigen Details im Trailer zu GTA 6 entdeckt?

5 irre Details im GTA 6 Trailer Abonniere uns

auf YouTube

Schon länger ist bekannt, dass GTA 6 irgendwann 2025 erscheinen soll – am 17. Mai wurde das Ganze dann weiter konkretisiert; GTA 6 soll jetzt im Herbst 2025 in den Release gehen. Aber wie sicher können sich Fans sein, dass es nicht wieder verschoben wird? Darf der Urlaub schon geplant werden?

Anzeige

Take-Two-CEO Strauss Zelnick findet klare Worte in einem kürzlichen Interview:

Naja, es gibt Slippage in der Industrie und wir sind nicht immun dagegen. Allerdings haben wir das Zeitfenster deshalb eingeengt, weil wir uns äußerst sicher darin sind. (Quelle: CNBC)

Anzeige

Diese Aussage von Zelnick könnte schlecht altern, sollte GTA 6 nun doch noch verschoben werden. Man muss ja aber nicht pessimistisch sein, ganz im Gegenteil: Die Antwort festigt den geplanten Release-Termin von GTA 6 und bestätigt auch, dass sich das Spiel wohl momentan in einem ziemlich guten Zustand befinden muss.

PC-Spieler müssen jedoch warten

Alle, die GTA 6 auf dem PC genießen wollen, können sich aber jetzt schon auf eine gewisse Wartezeit einstellen: GTA 6 soll nämlich im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series erscheinen – und erst später den PC erobern. Wann genau das passieren wird, ist noch nicht bekannt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.