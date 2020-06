Bildquelle: Xiaomi

Xiaomi bringt immer mehr Produkte in Deutschland auf den Markt und könnte bald mit einer ersten Smartwatch nachlegen, auf die wir schon so lange warten. Tatsächlich ist es aber wohl nicht das Modell, das wir uns wünschen würden.

Xiaomi Mi Watch Color soll nach Europa kommen

Bisher bietet Xiaomi in Deutschland noch keine Smartwatch an, es existieren aber einige Uhren, die in China verkauft werden. Laut aktuellen Informationen könnte das chinesische Unternehmen bald in Europa und Deutschland aktiv werden. Die als Xiaomi Mi Watch Color bekannte Smartwatch, soll unter dem Namen Xiaomi Mi Watch Revolve bei uns erscheinen. Das geht zumindest aus einem Eintrag in der Mi-Watch-App hervor, ist XDA aufgefallen. Dort ist die smarte Uhr schon zu sehen und könnte sehr zeitnah bei uns erscheinen.

Es handelt sich dabei aber nicht um die Smartwatch, die wir gerne in Deutschland gesehen hätten. Dieses Modell läuft nämlich mit einem eigenen Betriebssystem und nicht mit Wear OS. Deswegen ist die Anbindung an Android-Smartphones zwar möglich, aber man kann nicht alle Features auf der Uhr nutzen, wie beispielsweise Google Pay. Trotzdem soll die Mi Watch Revolve als günstige und gute Smartwatch auftreten. Die konkurriert dann mit den Huawei-Smartwatches, die ebenfalls eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen bieten. Der Preis dürfte bei etwas über 100 Euro liegen. Sie wäre also auch bezahlbar.

Günstiger Fitness-Tracker von Xiaomi aufgetaucht

Neben der Smartwatch ist in der App auch ein neuer Fitness-Tracker aufgetaucht, der unter dem Redmi-Branding erscheinen dürfte. Ob dieser auch nach Europa kommt, wird man abwarten müssen. Erst kürzlich hat Xiaomi das Mi Band 5 offiziell vorgestellt. Bisher nur in China, ein Marktstart in Deutschland ist aber absolut realistisch und dürfte in den kommenden Wochen erfolgen. GIGA wird euch informieren, wenn es weitere Details zur Smartwatch oder dem Fitness-Tracker gibt.