Es ist offiziell: PC-Release von Horizon Zero Dawn kommt 2020

2020 scheint nicht das Jahr der PS4-Exklusivität zu sein, und ich glaube, damit kann sich jeder abfinden: Nicht nur Death Stranding wird dieses Jahr seinen Nur-PlayStation-Mantel ablegen, auch Horizon Zero Dawn erscheint 2020 offiziell für den PC – es gibt sogar schon eine Steam-Seite.

Es hat drei Jahre gedauert, aber schließlich wird das Warten eben doch belohnt: Das ehemalige PS4-Exklusivspiel Horizon Zero Dawn erscheint dieses Jahr offiziell für den PC, wie der PlayStation-Chef Hermen Hulst über den PlayStation Blog bestätigt. Es wird unter anderem eine Complete Edition geben, mit extra Inhalten und dem DLC The Frozen Wilds – schaut selbst auf der Steam-Seite zum Spiel nach.

Horizon Zero Dawn soll im Sommer 2020 auf dem PC erscheinen.

Lest bei unserem Tester Sandro nach, wie sehr ihn Horizon Zero Dawn auf der PS4 mitgerissen hat. Oder schaut euch unseren Test zum Spiel einfach im kurzen Video an:

Ursprüngliche Nachricht vom 17. Januar 2020, 11:47 Uhr

Erscheint Horizon Zero Dawn auch für den PC?

Im Februar 2017 erschien der PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn und war direkt in aller Munde. Die Geschichte spielt etwa 1.000 Jahre nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation. Nach einer Katastrophe bildeten sich verschiedene Stämme der Steinzeit und Antike, doch die Spielwelt wird auch von futuristischen Maschinenwesen bevölkert. Der Mix aus präindustriellen Entwicklungsstufen und der Zukunft macht das Spiel besonders interessant.

Bisher hatten nur Konsolen-Spieler das Vergnügen, doch wenn es nach verschiedenen Quellen geht, kommen auch die PC-Spieler bald in den Genuss und dürfen die Protagonistin Aloy durch die vielfältige Welt lenken.

In der Spielwelt gibt es ein paar besonders schöne Orte.

Das erste Guerrilla-Spiel auf einer anderen Plattform

Bisher wurden alle Spiele vom Studio Guerrilla ausschließlich für die Konsole entwickelt. Horizon: Zero Dawn auf dem PC würde für das Unternehmen also einen neuen Meilenstein bedeuten. Es könnte auch schon bald soweit sein – das behaupten jedenfalls Quellen gegenüber Kotaku. Sie möchten lieber anonym bleiben, doch sind sie angeblich in die Pläne von Sony eingeweiht.

Von Nachteil wäre ein Release für den PC sicher nicht, so könnte das Studio zeigen, was es kann. Auch wenn es sich für die Spieler nicht so anfühlte, erreichte Horizon: Zero Dawn auf der Konsole aufgrund der Hardware der PlayStation 4 nur 30 Bilder pro Sekunde. Eine PC-Version wäre vermutlich leistungsstärker und eine Möglichkeit, alles aus dem Spiel herauszukitzeln.

Da sich Sony noch nicht offiziell dazu geäußert hat, sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen. Wir halten euch bei GIGA Games auf dem Laufenden. Was würdet ihr denn davon halten? Würdet ihr euch das Spiel für den PC kaufen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.