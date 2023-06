Samsung, Apple und Xiaomi teilen sich den europäischen Smartphone-Markt zum Großteil untereinander auf. Doch es kommt neue Konkurrenz aus China. Honor will gleich mit zwei starken Mittelklasse-Handys auftrumpfen. In China wurden die Smartphones bereits enthüllt, sodass ihr genau wisst, was euch erwartet.

Honor 90 und 90 Pro kommen nach Deutschland

Während sich vier chinesische Smartphone-Hersteller aus Deutschland verabschiedet haben, könnte Honor die Gunst der Stunde nutzen und mit zwei Mittelklasse-Handys auftrumpfen. Das chinesische Unternehmen hat nämlich offiziell angekündigt, dass das Honor 90 und Honor 90 Pro am 6. Juli 2023 in Paris für den internationalen Markt vorgestellt werden:

Ende Mai 2023 hat Honor die beiden Smartphones bereits in China vorgestellt. Die Markteinführung in Europa und Deutschland wird also deutlich schneller durchgeführt, als es bei Xiaomi der Fall ist. Das hat auch seinen Grund, denn Honor erlebt in Europa aktuell einen regelrechten Boom. Die Handys verkaufen sich immer besser, sodass Honor das Momentum mitnehmen könnte, statt später mit veralteter Hardware auftrumpfen zu wollen.

Die Honor-90-Handys besitzen dabei nicht nur ein schickes Design und gute Kameras, sondern auch eine solide Ausstattung. Das Honor 90 Pro kommt beispielsweise mit dem Snapdragon 8+ Gen 1, einem 6,78-Zoll-Display mit hoher Helligkeit von bis zu 1.600 Nits und der neuen 200-MP-Kamera. Letztere gibt es auch beim normalen Honor 90, dort aber ein kleineres 6,7-Zoll-Display und den etwas schwächeren Snapdragon 7 Gen 1 als Prozessor. Die Akkus fallen mit jeweils 5.000 mAh ziemlich großzügig aus.

Im nachfolgenden Video könnt ihr die neue Honor-Handys anschauen:

Honor 90 Pro vorgestellt

Der Preis entscheidet über den Erfolg

In China beginnen die Preise für das Honor 90 bei umgerechnet 329 Euro, während das Honor 90 Pro bei umgerechnet 435 Euro startet. Das Honor 70 kam in Deutschland zum Preis von 549 Euro auf den Markt, was als ziemlich hoch empfunden wurde. Bleibt also zu hoffen, dass sich Honor in diesem Jahr preislich etwas defensiver positioniert. Das Pro-Modell gab es hier gar nicht zu kaufen. Alle Details erfahren wir spätestens am 6. Juli 2023.