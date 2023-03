Auch 2023 ist es wieder soweit: Der Eurovision Song Contest geht in Liverpool in die nächste Runde. Hier erfahrt ihr alle Termine des ESC 2023 und wo ihr Tickets und Livestreams für das Event findet.

Termine und Tickets für den Eurovision Song Contest 2023

Wie jedes Jahr wird der internationale Musikwettbewerb im Mai seine Pforten öffnen. Dieses Mal werden die Halbfinale jeweils am 9. und 11. Mai und das Finale am 13. Mai stattfinden. Alle Contest-Aufführungen starten jeweils um 21 Uhr in unserer Zeitzone (20 Uhr vor Ort).

Leider sind laut offiziellen Angaben die Tickets für die Live-Veranstaltungen bereits ausverkauft. Bei ticketmaster könnt ihr euch allerdings Tickets für die Veranstaltungen in der M&S Bank Arena Liverpool sichern, falls sie wieder verfügbar werden.

ESC-Tickets bei ticketmaster

Die Buchung ist nur über ticketmaster UK möglich. Andere Seiten sind für den ESC nicht zugelassen. Es kann vorkommen, dass bereits verkaufte Tickets per Fan-to-Fan Ticket Exchange wieder verfügbar werden. Das seht ihr bei ticketmaster an dem Symbol mit den kreisenden Pfeilen.

Ihr könnt Tickets für die folgenden Aufführungen erwerben:

Abend-Preview: Diese erste Generalprobe zeigt Auftritte aller teilnehmenden Länder. Findet 20:00 Uhr am Tag vor der Aufführung statt. Im Finale wird hier die Jury-Wertung entschieden.

Diese erste Generalprobe zeigt Auftritte aller teilnehmenden Länder. Findet 20:00 Uhr am Tag vor der Aufführung statt. Im Finale wird hier die Jury-Wertung entschieden. Nachmittags-Preview: In der zweiten Generalprobe sind Teilnehmer der Big Five nur als Aufnahme zu sehen. Außerdem wird nicht garantiert, dass die Künstler in voller Montur auftreten. Findet um 13:30 Uhr am Tag der Aufführung statt.

In der zweiten Generalprobe sind Teilnehmer der Big Five nur als Aufnahme zu sehen. Außerdem wird nicht garantiert, dass die Künstler in voller Montur auftreten. Findet um 13:30 Uhr am Tag der Aufführung statt. Aufführung: Die kompletten Aufführungen inklusive der Abstimmung. Teilnehmer der Big Five sind allerdings während der Halbfinals-Aufführungen nur als Aufzeichnung vertreten.

Solltet ihr zu den glücklichen Besitzern eines Tickets gehören, fehlt euch nur noch eine Unterkunft. Hier werdet ihr auf Seiten wie booking.com, oder Holidaycheck sicher fündig.

Die Hamburger Dark Rock-Band Lord of the Lost vertritt dieses Jahr Deutschland beim ESC. (Bildquelle: EBU/VDPictures)

ESC 2023 im Livestream

Wie jedes Jahr könnt ihr den Contest live im ARD-Livestream verfolgen. Dort könnt ihr mit Sicherheit auch die Pre-Show und Aftershow-Party verfolgen. Sobald darüber mehr bekannt ist, erfahrt ihr es hier von uns.

Eurovision-Tickets bei ticketmaster

Solltet ihr einen anderen Streaming-Dienst bevorzugen, könnt ihr auch auf die Anbieter Waipu und Zattoo zurückgreifen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.