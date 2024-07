Euer Ernst, Xbox? So macht ihr den Game Pass kaputt

Microsoft erhöht den Preis vom Xbox Game Pass und stößt Fans damit vor den Kopf. Die Entscheidung ist nicht nur ärgerlich, sondern riskiert darüber hinaus auch die Zukunft des beliebten Abo-Services.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Xbox Game Pass zeigt sein wahres Gesicht

Microsoft hat den Xbox Game Pass in den letzten Jahren als Antwort auf alle Probleme positioniert. Als Retter, quasi als Messias der Xbox, der die schwächelnde Gaming-Marke gegen die übermächtige Konkurrenz von PlayStation und Nintendo doch noch irgendwie ins gelobte Land führen sollte.

In Abwesenheit einer klaren Strategie, was Exklusivspiele und Konsolenverkäufe angeht, mauserte sich der Abo-Service auch tatsächlich zu einem verlockenden Angebot. Von vielen wurde der Game Pass lange Zeit als der beste Deal für Gamer in den Himmel gelobt. Mit der zweiten Preiserhöhung in zwei Jahren hat Xbox seinen Erlöser jetzt allerdings humorlos auf den Boden der Tatsachen geholt – um es mit Monty Python zu sagen: He’s not the messiah. He’s a very naughty boy.

Xbox-Preiserhöhung: Bitter für Abonnenten

Der Game Pass wird ab dem 10. Juli durch die Bank weg teurer und unübersichtlicher – unter anderem steigt Core (ehemals Live Gold) von 59,99 Euro auf 69,99 Euro im Jahr. Game Pass Konsole wird dagegen durch ein noch nicht bepreistes Game Pass Standard Abo ersetzt, verliert damit allerdings in jedem Fall Zugang zu den Day-1-Releases.

Besonders bitter ist aber, dass das Ultimate Abo von monatlich 14,99 Euro auf 17,99 Euro erhöht wird. Eine satte Preissteigerung für das einzige Abo, das sowohl Day-1-Releases als auch Cloud Gaming und somit alle Vorzüge bietet.

Mit Xbox Cloud Gaming wollte Microsoft es ermöglichen, dass Gamer auch ohne Konsole von überall auf die Game-Pass-Bibliothek zugreifen können. Damit sollten vor allem Casual Gamer ohne Konsole oder leistungsstarken PC angesprochen werden. Dass diese nun aber 17,99 Euro pro Monat bezahlen werden, um auf ihrem Amazon Fire TV Stick zu zocken, scheint ziemlich unwahrscheinlich. Schließlich konkurriert der Game Pass als Unterhaltungs-Abo auch noch mit deutlich zugänglicheren Angeboten wie Netflix oder Disney+.

Game Pass verspielt Vertrauen

Klar, einige Hardcore-Gamer werden sich von den neuen Preisen nicht abschrecken lassen und wer genug Zeit hat, um mehrere Spiele im Monat zu zocken, bekommt im Xbox Game Pass noch immer ordentlich Mehrwert geboten. Doch diese Zielgruppe ist verhältnismäßig klein und wird die immensen Kosten des Abos keinesfalls alleine tragen. Wer nun aber stattdessen dafür aufkommen wird, bleibt unbeantwortet.

Für die breite Masse, die ohnehin nicht allzu viele Spiele pro Jahr zockt, verliert der Game Pass damit an wichtigen Verkaufsargumenten, während Xbox noch tiefer in eine Image-Krise schlittert. Nach skandalösen Studio-Schließungen und einer deftigen Preiserhöhung innerhalb weniger Monate ist es jedenfalls kein Wunder, wenn Spieler vom Game-Pass-Glauben abfallen.

