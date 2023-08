Ex-Steam-Hit Dark & Darker muss den nächsten Tiefschlag wegstecken

Das koreanische Indie-Studio Ironmace gibt nicht auf. Nachdem ein Urheberrechtsstreit zum Rauswurf des beliebten Dark and Darker bei Steam geführt hatte, veröffentlichten die Entwickler ihr Spiel einfach in Eigenregie. Nun plagen allerdings Cheater den PvP-Dungeon-Crawler.

Ex-Steam-Hit Dark & Darker hat ein Cheater-Problem

Dark and Darker war der Hit auf Steam, doch ein Urheberrechtsstreit zwischen Entwickler Ironmace und dem Publisher Nexon führte zu einer Sperrung auf Steam. Eine Entscheidung in dem Fall steht nach wie vor aus. Ironmace startete dann ohne Steam eine Early-Access-Phase und veröffentlichte das Spiel einfach selbst. Das erfreute zwar die Fans, doch ohne den großen Store im Hintergrund, läuft alles etwas weniger komfortabel.

Da sich das Indie-Studio um alles alleine kümmern muss, ist das Vorgehen gegen die Plage eines jeden Multiplayer-Spiels eine besondere Herausforderung. Ironmace-Entwickler „Graysun“ schrieb auf dem offiziellen Discord-Server: „Aktuell kämpfen wir einen schweren Kampf gegen Cheater, während wir mit Ironshield (Anti-Cheat-Technologie von Dark and Darker) Informationen sammeln.“ (Quelle: Discord).

Dark and Darker: Spieler können beim Kampf gegen Cheater helfen

Aktuell fehlt dem Spiel noch ein internes Feature zum Melden von Cheatern, daher bietet Ironmace eine temporäre Lösung an. Spieler können in den nächsten 30 Tagen an einen Discord-Bot namens „Ironshield Support“ Cheater melden. Diese Meldung muss den Namen des Cheaters enthalten sowie einen Video-Beweis, Screenshots werden nicht akzeptiert. Wer den Bot für etwas anderes benutzt, könnte vom Server fliegen.

Das Ganze klingt eher nach einer Notlösung, damit Spieler Cheater melden können. Außerdem kann Ironmace auf diese Art Informationen über Cheater und ihre Methoden sammeln und die eigene Anti-Cheat-Software auf den Einsatz vorbereiten.

Dark and Darker muss zurzeit an vielen Fronten gleichzeitig aktiv sein, eine große Aufgabe für das Indie-Studio. Hinzu kommen diverse Klone des Spiels, die sich in Abwesenheit des Originals auf Steam breit machen.

