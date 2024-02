Exklusiv für die PS5 Pro: Dank dieses Features könnte GTA 6 mit 60 FPS laufen

Analysten gehen davon aus, dass die PS5 Pro noch in diesem Jahr erscheint. Auch erste potenzielle Hardware-Daten wurden bereits geleakt. Nun gibt es neue Informationen in Sachen Software. Denn wie ein gut informierter Insider berichtet, soll bei der PS5 Pro KI-Upscaling zum Einsatz kommen.

Insider sagt: PS5 Pro unterstützt KI-Upscaling

Die PS5 Pro steht fast in den Startlöchern – das sagen zumindest die Gerüchteküche und einige Analysten. Von Sony wurde bislang kein Release-Termin genannt, geschweige denn bestätigt, dass man an einer PS5 Pro arbeitet.

YouTuber und Hardware-Insider Moore’s Law Is Dead hat in seinem Podcast zusammen mit NXGamer eine weitere spannende Information zur PS5 Pro enthüllt. Denn die beiden gehen davon aus, dass Sony nicht nur die Hardware aufbohren will, um die Auflösung und Bildrate von Spielen auf der PS5 Pro weiter zu erhöhen. Laut ihren Informationen arbeitet Sony hinter verschlossenen Türen an einer hauseigenen Upscaling-Lösung, die durch KI-Algorithmen unterstützt wird. Das klingt plausibel. Immerhin reichte Sony bereits im Januar 2019 einen Patentantrag für eine ähnliche Technologie ein (Quelle: WIPO).

Den entsprechenden Abschnitt könnt ihr euch hier im Podcast anhören:

Was bringt das KI-Upscaling?

Durch diese Grafiktechnologie wäre Sony in der Lage, die Spiele auf der PS5 nativ in einer niedrigen Auflösung zu rendern, was für eine bessere Performance sorgen könnte. Alternativ könnte die Technologie auch dafür genutzt werden, um lediglich die Auflösung weiter in die Höhe zu treiben.

Ein Spiel, das beispielsweise auf der normalen PS5 nur in WQHD läuft, könnte auf diese Weise auf der PS5 Pro in 4K dargestellt werden. Unter Umständen kann das KI-Upscaling auch beide Jobs gleichzeitig erledigen, also sowohl die Auflösung als auch die Bildrate erhöhen.

Auch Nvidia hat eine ähnliche Lösung für Besitzer ihrer RTX-Grafikkarten im Angebot. Wie sie funktioniert – und wie viel sie euch bringt – erklären wir euch im Video:

Vor allem für das kommende GTA 6 könnte diese Technologie genau das Richtige sein – denn aktuell sieht es ganz danach aus, als würde Rockstars kommender Mega-Hit auf den Current-Gen-Konsolen nur mit 30 FPS laufen. Mit etwas Glück könnte Sony mit der PS5 Pro und dem KI-Upscaler die 60-FPS-Marke knacken.

Aktuell steht ein PS5-Pro-Release in der zweiten Jahreshälfte 2024 im Raum – wahrscheinlich im Herbst. Sobald wir neue Informationen haben, geben wir euch Bescheid.