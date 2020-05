Die PS5 und Xbox Series X werben mit einer ultimativen grafischen Erfahrung und das Studio Frogwares weiß das offenbar zu schätzen. Mithilfe eines neuen Adventure-Spiels soll erzählt werden, wie es dazu kam, dass Sherlock Holmes zum berühmtesten Detektiv zur Welt wurde. Andere Konsolen müssen auf dieses Vergnügen allerdings verzichten.

Die Figur Sherlock Holmes begleitet die Menschheit bereits seit dem Jahr 1886 und ist noch heute in Büchern, Filmen, Serien und Spielen regelmäßig präsent. Doch wie kam es dazu, dass er zum berühmtesten Detektiv der Welt wurde? Ein neues Spiel, das exklusiv für die PS5 und Xbox Series X erscheinen wird, soll seine Geschichte erzählen.

Eine PS5, eine Xbox Series X oder lieber etwas Handliches? Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnte euch unser Video bei der Entscheidung helfen.

Auf PS5 und Xbox Series X: Ein neuer Detektiv-Thriller

Mitsamt eines Trailers kündigt das Studio Frogwares ein neues Adventure an. Sherlock Holmes: Chapter One ist ein Detektiv-Thriller, in dem der Spieler in die Haut von Sherlock Holmes schlüpft und am Anfang seines Weges steht. Jung, rücksichtslos und begierig, sich selbst zu beweisen, nimmt Sherlock seinen ersten Fall an. Während er im Mittelmeer auf einer exotischen und gefährlichen Insel unterwegs ist, geht er dem Tod seiner eigenen Mutter nach.

Obwohl der Titel Sherlock Holmes: Chapter One so klingt, als könnte das Spiel aus mehreren Teilen bestehen, soll es sich um eine in sich geschlossene Geschichte handeln. Das Spiel erscheint voraussichtlich 2021. Was sagt ihr zum Trailer?