Nach Twitter führen jetzt auch Facebook und Instagram ein kostenpflichtiges Abo ein. Nutzer der Meta-Netzwerke sollen 11,99 US-Dollar pro Monat zahlen, um ihr Konto verifizieren zu lassen. Für bereits verifizierte Nutzer soll sich aber nichts ändern.

Meta Verified: Neues Abo bei Facebook und Instagram

Twitter hat mit dem Abo Twitter Blue den Anfang gemacht, jetzt folgen die Meta-Netzwerke. Einer Ankündigung des Meta-Chefs Mark Zuckerberg zufolge sollen Nutzer von Facebook und Instagram künftig für eine Verifizierung jeden Monat 11,99 US-Dollar zahlen, was 11,22 Euro entspricht. Noch teurer wird es für iPhone-Nutzer, die mit 14,99 US-Dollar (14,03 Euro) monatlich zur Kasse gebeten werden.

Ein erster Test zu Meta Verified läuft bereits in Australien und Neuseeland, weitere Länder sollen bald folgen. Ob und wann das Abo auch in Deutschland eingeführt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Um eine Verifizierung durchführen zu können, muss ein gültiger Ausweis an Meta übermittelt werden. Für bereits verifizierte Nutzer soll sich keine Änderung ergeben.

Neben einem blauen Haken, der als Symbol der Verifizierung verwendet wird, gehören noch weitere Services zum Abo. Dazu gehört ein Schutz vor Nachahmer-Profilen und ein direkter Zugang zur Kundenbetreuung von Facebook und Instagram. Einem Sprecher des Konzerns zufolge sollen verifizierte Nutzer auch eine erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite auf den Plattformen erhalten. Eigene Inhalte werden wohl prominenter dargestellt, wie es bereits bei Twitter Blue der Fall ist.

Ob mit oder ohne Abo: So sichert ihr euer Facebook-Konto ab.

Meta-Abo: Erhebliche Kosten für Verifizierung

Zuckerberg zufolge ist die bislang gratis durchgeführte Verifizierung von Nutzerkonten mit erheblichen Kosten für die Plattform verbunden. Deshalb habe man sich entschieden, für die Überprüfung und eine direkte Kundenbetreuung künftig Geld zu verlangen (Quelle: Mark Zuckerberg bei Facebook).

