In Fall Guys: Ultimate Knockout möchte jeder Spieler gewinnen. Kein Wunder, dass auch das beliebte Multiplayer-Game von lästigen Cheatern heimgesucht wird. Damit soll aber künftig Schluss sein.

Fall Guys: Kommt ein Cheater geflogen

Was vor Wochen noch selten war, ist in Fall Guys nun fast regelmäßig der Fall: Aus irgendwelchen Ecken kommen Cheater gekrabbelt oder geflogen und vermiesen einem das Spiel. Meist kann man auch nichts dagegen machen, obwohl es durchaus schon vorkam, dass sich eine ganze Lobby verbündete, um einem Cheater in einem Teamspiel Einhalt zu gebieten.

Bei Fall Guys gibt es unzählige Möglichkeiten.

Das Aufhalten von Cheatern ist allerdings nicht die Aufgabe der Spieler und dessen sind sich auch die Entwickler bewusst. Diese wollen das Problem nun mithilfe von Software lösen.

Anti Cheat-Programme haben sich auch bei Fortnite bewährt

Über Twitter gaben die Entwickler bekannt, dass sich künftig einiges ändern wird. Das Cheater-Problem täte ihnen leid und es folge noch diese Woche ein Erkennungssystem, um es in den Griff zu bekommen. In den nächsten Wochen soll außerdem ein großes Update folgen, dass die gleichen Anti Cheat-Programme einführt, die auch in Spielen wie Fortnite benutzt werden.

Dabei beziehen sich die Entwickler auf Software wie Easy Anti-Cheat und BattlEye, mit denen es durchaus möglich wäre, die Cheater-Welle einzudämmen. Dann wäre die Vorfreude auf Season 2 und die damit kommenden Inhalte sicherlich größer, oder was denkt ihr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Facebook-Kommentare.