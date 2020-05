Fallout 76 war zum Launch in vielerlei Hinsicht in postapokalyptischem Zustand, doch die Community und Bethesda haben das Spiel nie aufgegeben. Ob sich ein zweiter Blick lohnt, könnt ihr an diesem Wochenende herausfinden.

Ab dem heutigen Donnerstag (14. Mai 2020) könnt ihr ab 18:00 Uhr Fallout 76 spielen und einen Cent dafür ausgeben zu müssen. Dabei ist auch der Wastelanders-DLC enthalten, der dem Spiele frische Inhalte verpasst hat und nun die Postapokalypse mit NPCs bevölkert. Testen dürft ihr bis zum Montag (18. Mai 2020) bis 18:00 Uhr und damit ihr auch viel von Fallout 76 mitkriegen könnt, gibt es ein Double-XP-Event oben drauf.

It’s a whole new Appalachia.

Starting Thursday - May 14th through May 18th, come experience all that #Wastelanders has to offer during #Fallout76’s free to play weekend. pic.twitter.com/O9IGSysB7K

— Fallout (@Fallout) May 13, 2020