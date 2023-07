Wer die Postapokalypse mag, wird an der Fallout-Reihe nicht vorbeikommen. Jetzt steht allerdings ein RPG-Rivale in den Startlöchern, der Bethesda Konkurrenz machen könnte. Auch die Fans sind schnell neugierig geworden.

Konkurrenz in der Postapokalypse: So sieht die Fallout-Alternative aus

Wer nach einem RPG-Shooter in der Postapokalypse sucht, wird an der Fallout-Reihe nicht vorbei kommen. Ashfall will jetzt allerdings seinen eigenen Beitrag zum Genre leisten. Das Projekt vom Entwickler Legendary Star stellt die eigene Welt jetzt in einem ausführlichen Trailer vor.

Es gibt eine gewohnt trostlose Welt zu sehen, in der es allerdings vielfältige Umgebungen gibt. So sind die Überlebenden in regnerischen Stadtruinen, aber auch in improvisierten Wüstensiedlungen zu sehen. Einige Szenen dürften Fallout-Fans ganz besonders bekannt vorkommen. So beginnt der Spieler sein Abenteuer, nachdem er durch eine runde Bunkertür schreitet. Später im Spiel scheint er außerdem eine eigene Version der Powerrüstung zu tragen.

Ashfall ist außerdem ein MMORPG. Die Entwickler versprechen auf Steam allerdings, dass ihr auch ohne Probleme allein spielen könnt (Quelle: Steam). Bethesda hatte mit Fallout 76 etwas ganz Ähnliches probiert, war zum Launch im Jahr 2020 allerdings krachend gescheitert.

Schaut euch hier den Trailer für Ashfall an:

Ashfall: Trailer zum MMORPG in der Postapokalypse

Ashfall überzeugt Fans mit riesigem Reittier

Unter dem Trailer auf dem YouTube-Kanal von IGN gibt es bereits zahlreiche Spieler, die ihre Meinung zu Ashfall teilen. Es gibt viel Freude darüber, ein Spiel in der Postapokalypse zu sehen, das nicht in den USA spielt, sondern eher im asiatischen Raum angesiedelt ist. Das riesige Capybara in Rüstung, auf dem ihr reiten könnt, wird sogar blitzschnell zum Fan-Liebling.

Allerdings gibt es auch warnende Stimmen, die bei den Ausmaßen der Welt viele Bugs zum Release fürchten. Selbst Bethesda hatte mit Fallout 76 immerhin große Probleme (Quelle: IGN).

Ashfall soll noch im dritten Quartal 2023 erscheinen. Neben dem PC-Release wird es auch für Mobilgeräte verfügbar sein, wobei Spieler beider Plattformen zusammen zocken können. Davor soll es im Juli noch eine Beta geben, für die ihr euch jetzt anmelden könnt (Quelle: Legendary Star).