Fallout-Schöpfer deckt 26 Jahre altes RPG-Geheimnis auf

Vor 26 Jahren hat Fallout eine der beliebtesten Gaming-Reihen überhaupt angestoßen und ein Endzeit-Universum voller kleiner und großer Geschichten geschaffen. Nun verrät der Co-Schöpfer endlich ein wichtiges Detail, über das Fans schon lange gerätselt haben.

Fallout Facts

Die Welt der Fallout-Reihe hat jede Menge kleine und große Geschichten zu bieten und beinhaltet somit natürlich auch zahlreiche Geheimnisse. Zu den Mysterien gehörten bislang auch die Hintergründe für den Atomkrieg, der das Universum in eine endzeitliche, nuklear-verseuchte Wüste verwandelt hat – doch jetzt gibt es darauf endlich eine Antwort.

Fallout: Schöpfer verrät, wie die Apokalypse anfing

Die Fallout-Community hat jahrelang darüber debattiert, wie das Ende der Welt in dem RPG denn nun genau eingeleitet worden ist – wer hat die erste Atombombe geworfen? Die Antwort darauf gibt der Produzent und Co-Schöpfer des ersten Spiels, Tim Cain. In einem Interview mit YouTube-Channel TKs-Mantis gibt Cain an, dass China im Fallout-Universum die erste Atombombe gezündet und gegen die USA eingesetzt habe.

Grund für die atomare Attacke war laut Cain, dass die USA mit ihrem FEV (Forced Evolutionary Virus) gegen ein internationales Biowaffen-Abkommen verstoßen habe. Der FEV wird an anderer Stelle im Fallout-Universum übrigens für viele der Mutationen in den Spielen verantwortlich gemacht. Als Cain klar wird, wie bahnbrechend diese Nachricht für die Fallout-Community ist, versucht er zwar noch kurz zurückzurudern, doch da ist die Katze schon aus dem Sack.

Schaut euch hier das Interview auf YouTube an:

Fallout 5: Wann kommt das nächste Endzeit-RPG?

Kaum zu glauben, aber der Release von Fallout 4, das letzte richtige Singleplayer-RPG der Reihe, liegt mittlerweile bereits acht Jahre zurück. Zeit also für ein neues Abenteuer, oder? Leider müssen Fans voraussichtlich noch eine ganze Weile Geduld aufbringen, denn Bethesda hat angekündigt, zuerst The Elder Scrolls 6 zu entwickeln, bevor Fallout 5 an die Reihe kommt. Es dürfte somit noch einige Jahre dauern.

In unserem Video geben wir euch den Überblick über die Fallout-Geschichte – vom Top-Down-RPG zum Online-Blockbuster:

Vom Topdown-RPG zum Online-Shooter: Die Geschichte der Fallout-Spiele

