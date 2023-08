Falschparker nervt? Einfach per Smartphone Verkehrssünder melden

Wer in der Großstadt mit dem Auto unterwegs ist, muss selten lange suchen: Der nächste Falschparker lauert bestimmt spätestens hinter – oder mitten in – der nächsten Kurve. Wer sich über die Verkehrssünder bisher oft vergebens aufgeregt hat, kann mit einer Falschparker schnell und einfach – und völlig legal – per Smartphone melden.

Falschparker per Smartphone melden: So einfach geht's mit Weg.li

Anzeige ist raus! Viel mehr Aufwand als diesen Satz runter zu tippen, steckt nicht dahinter mit dem Smartphone Verkehrssünder – insbesondere Falschparker – zu melden. In der Nachbarschaft umherzugehen und dabei mit eurem Handy Parksünder zu melden, mag zwar nicht unbedingt die feine Art sein. Aber mal ganz ehrlich: Den Wagen querbeet über den Bordstein, in zweiter Reihe oder mitten in einer Kurve zu parken, ist es eben auch nicht.

Letzteres stellt aber eine Ordnungswidrigkeit dar – und darf von jedem Bürger und jeder Bürgerin gemeldet werden. Den Aufwand machen sich nur die wenigsten. Mit der Webseite Weg.li geht das allerdings schnell und einfach in drei Schritten von der Hand:

Unterwegs mit dem Smartphone ein Beweisfoto machen und direkt über den Browser bei Weg.li hochladen. Automatisch erfasste Fahrzeugdaten überprüfen und kurz den Parkverstoß beschreiben. Direkt über die Webseite die Anzeige inklusive Foto per Mail an das zuständige Ordnungsamt schicken.

Sollten später Nachfragen seitens der Behörden aufkommen, können Nutzerinnen und Nutzer von Weg.li alle ihre bereits gemeldeten Verstöße auch später wieder aufrufen. Voraussetzung dafür – und um überhaupt Falschparker melden zu können – ist, dass ihr euch ein Nutzerprofil bei Weg.li anlegt.

Der Berliner Zeitung zufolge sind über Weg.li bereits über 2,5 Millionen Euro an Bußgeldern zusammengekommen. Die einzige Möglichkeit, Verkehrssünder zu melden ist das aber nicht. Beliebt ist auch die App „Wegeheld“:

Damit könnt ihr ebenfalls Falschparker melden. Inzwischen gehören Weg-li und Wegeheld nach eigenen Angaben übrigens zusammen. Wenn ihr den Parksündern in eurer Nachbarschaft den Kampf ansagen wollt, könnt also einfach die Methode wählen, die euch besser gefällt. Die Android-Version von Wegeheld steht aktuell nicht zur Verfügung.

Keine Sorge wegen Auto-Fotos: DSGVO-Verstoß ist nicht zu befürchten

Ihr braucht euch außerdem keine Sorgen machen, ob die für die Meldung beim Ordnungsamt geschossenen Fotos von Autos, die euch nicht gehören, euch selbst rechtlich in Schwierigkeiten bringen können. Einem Urteil aus Bayern zufolge ist seit 2022 gesichert, dass Fotos von Parkverstößen, die zur Beweisführung gemacht werden, auch von Privatpersonen keinen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) darstellen.